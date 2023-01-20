Активистка Грета Тунберг возглавляет протест в последний день переговоров в Давосе.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг и другие видные климатические активистки, в том числе Ванесса Накате и Хелена Нойбауэр, организовали климатический митинг в пятницу, в последний день панельных сессий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Тунберг встретилась с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем в кулуарах конференции в четверг и раскритиковала корпоративные элиты за их бездействие.

Она сказала, что лидеры в Давосе «подпитывали планетарное разрушение», инвестируя в ископаемое топливо и отдавая предпочтение краткосрочной прибыли людям, пострадавшим от климатического кризиса.

Активисты выпустили письмо «прекратить и воздержаться», призывающее руководителей компаний, работающих на ископаемом топливе, остановить все новые проекты по добыче нефти и природного газа, и его подписали почти 900 000 человек.

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Форум этого года назывался «Сотрудничество в фрагментированном мире» и завершился в обеденное время в пятницу после пяти напряженных дней презентаций и дискуссий. Среди спикеров была президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. канцлер Германии Олаф Шульц; Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В этом году в нем приняло участие рекордное количество мировых лидеров и бизнес-экспертов; Более 1500 общественных деятелей из почти 700 организаций.