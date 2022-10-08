Активисты говорят, что студентки говорят президенту Ирана «проваливаться», пока бушуют беспорядки

ДУБАЙ (Рейтер) — Студентки в Тегеране скандировали «Фах», когда президент Ирана Эбрагим Раиси посетил их университетский городок в субботу, заявили активисты, осудив разгневанных демонстрантов за смерть молодой женщины, находящейся под стражей.

Обращаясь к моим главным профессорам и студентам Тегеранского университета Аль-Захра, он прочитал стихотворение, в котором «бунтовщики» приравниваются к мухам, поскольку общенациональные протесты идут уже четвертую неделю.

«Они воображают, что могут достичь своих злых целей в университетах», — сообщило государственное телевидение. «Незаметно для них, наши студенты и преподаватели бдительны и не позволят врагу достичь своих злых целей».

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Видео, размещенное в Твиттере активистским веб-сайтом 1500tasvir, показало, как, по его словам, студентки скандировали «Мой президент пропал» и «Муллы сбились с пути», когда президент посещал их кампус.

Сегодня, в пятницу, официальные СМИ сообщили, что в отчете иранского судебно-медицинского эксперта отрицается смерть 22-летней Махсы Амини из-за ударов по голове и конечностям, когда ее удерживала полиция нравов, и связывается ее смерть с предварительным -существующие заболевания.

Амини, иранский курд, был арестован в Тегеране 13 сентября за ношение «непристойной одежды» и умер через три дня.

Ее смерть вызвала общенациональные протесты, став самой большой проблемой для религиозных лидеров Ирана за последние годы.

Женщины сняли головные платки в знак протеста против клерикального истеблишмента, когда разгневанная толпа призвала к свержению верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Правительство охарактеризовало протесты как заговор врагов Ирана, в том числе Соединенных Штатов, и обвинило вооруженных противников, в том числе, в совершении актов насилия, в результате которых погибли по меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности.

Правозащитные организации говорят, что более 185 человек были убиты, сотни ранены, а силы безопасности арестованы перед лицом протестов.

По данным иранской правозащитной организации Hengao, после призыва к массовым демонстрациям в субботу силы безопасности расстреляли протестующих и применили слезоточивый газ в курдских городах Санандадж и Сакез.

А в Санандадже, столице Курдистанского региона на северо-западе Курдистана, мужчина был убит в своей машине, в то время как женщина кричала «грубо», по словам Хенгао, который сказал, что силы безопасности застрелили его после того, как он протрубил в рог в знак протест.

Но высокопоставленный офицер полиции подтвердил заявление сил безопасности о том, что они не использовали боевые пули и что этот человек был убит «контрреволюционерами» (вооруженными перебежчиками), сообщило информационное агентство Исламской Республики.

Видеоклип, распространенный в социальных сетях, показывает молодую женщину, лежащую без сознания после того, как ее, по-видимому, застрелили в северо-восточном городе Мешхед. Протестующие собрались вокруг, чтобы помочь.

Базирующаяся в Норвегии организация по правам человека Ирана сообщила на своем веб-сайте, что в ходе протестов были убиты по меньшей мере 185 человек, в том числе 19 детей. Он добавил, что наибольшее количество смертей произошло в беспокойной провинции Систан-Белуджистан, где была зарегистрирована половина смертей.

Призыв к единству

После еженедельной встречи президент Раиси, главный судья и спикер иранского парламента призвали к единству.

В заявлении, распространенном государственными СМИ, говорится, что иранское общество в настоящее время нуждается в единстве всех своих классов, независимо от языка, религии и этнической принадлежности, для преодоления враждебности и разделения, распространяемых антииранцами.

Видеоклип в социальных сетях показал марш протеста в северном городе Баболь, а в нескольких сообщениях говорилось, что силы безопасности окружили студентов, которые демонстрировали в университетском городке.

Хингао также транслировал видео, на котором сотрудники службы экстренной помощи пытаются реанимировать человека, и сказал, что один протестующий скончался после того, как силы безопасности выстрелили в живот в Санандадже. Агентство Reuters не смогло проверить видео.

Хенгау сообщил, что школа на городской площади Сагс была заполнена девочками, скандирующими «Женщина, жизнь, свобода».

Широко известный аккаунт 1500tasvir в Твиттере также сообщил о стрельбе по протестующим в двух курдских городах на северо-западе страны.

Студент университета, который собирался присоединиться к протестам в Тегеране, сказал, что не боится ни ареста, ни даже смерти.

«Нас могут убить и арестовать, но мы больше не будем молчать. Наши одноклассники в тюрьме. Как мы можем молчать?» Об этом Reuters сообщил студент, попросивший не называть его имени.

Полуофициальные информационные агентства Ирана преуменьшают масштабы протестов в столице Ирана Тегеране. Информационное агентство иранских студентов сообщило об «ограниченных» демонстрациях примерно в 10 районах города и заявило, что многие базарные торговцы закрыли свои магазины, опасаясь ущерба, причиненного беспорядками, и отрицало факт забастовки.

Интернет-надзор NetBlocks заявил, что интернет снова был отключен в Синдадже на фоне протестов в курдских районах на северо-западе. В пятницу группа заявила: «Интернет остается недоступным на региональном уровне в Захедане, Систане и Белуджистане в Иране после семи дней эскалации насилия и убийств мирных жителей от рук сил безопасности».

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Репортаж из отдела новостей Дубая. Автор сценария Майкл Джорджи, монтаж Рассела и Ника Макфи.

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