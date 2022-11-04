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Активист оксфордского Гринпис предстанет перед судом за протест против запрета на использование российского дизельного танкера

4 ноября, 2022
Boleslava Sokolova
ناشط في منظمة أوكسفورد غرينبيس يحاكم بتهمة الاحتجاج على منع ناقلة الديزل الروسية <i> (Фото: Пенсильвания) </i>» src=»https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/KRfSa2faI2quhpfCF2n6ZQ—/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA—/https://media.zenfs.com/en/oxford_mail3c193b6d8e2=»data/oxford_mail_251b6d8e2″ https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/KRfSa2faI2quhpfCF2n6ZQ—/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA—/https://media.zenfs.com/en/oxford_mail_251/6830f319aeb4d6b>»</div> </div> </div> <p><figcaption class=Активист оксфордского Гринпис предстанет перед судом за протест против запрета на использование российского дизельного танкера (Фото: Пенсильвания)

Десять активистов Гринпис, которые заблокировали причал нефтяного терминала и заставили развернуться танкер с российским дизелем, будут доказывать в суде, что их действия были законными, поскольку они «предотвратили преступление».

Зои Понтеда, 32 года, из ОксфордСреди подсудимых в возрасте от 27 до 72 лет, которые предстали перед судом Челмсфордского окружного суда.

Монале Раллираскер, генеральный прокурор, сказала, что операционный менеджер Navigator Terminals в Грейсе, Эссекс, узнал, что протестующие прорвали тротуар около 23:10 15 мая этого года.

«Они смогли выбраться из реки на шлюпках», — сказал адвокат.

Она сказала, что причал был «важным» для инфраструктуры терминала, потому что он «использовался для стоянки больших танкеров».

Активисты присоединились к зданию и держали транспарант с надписью «Нефтяная топливная война».

оксфордская почта:

Г-жа Раллираскер сказала, что корабль, который должен был пришвартоваться 16 мая, развернулся в Темзе.

«Администрация лондонского порта приняла решение перевернуть судно и вернуть его к причалу, чтобы нельзя было выгружать топливо», — сказала она.

Позже протестующие были арестованы и взяты под стражу в Колчестере.

Описывая, каким будет дело, г-жа Раллираскер сказала: «Они говорят, что действовали, искренне веря, что предотвращают здесь преступление».

В видео TikTok, показанном в суде, протестующий на месте сказал: «Мы отправляем сообщение правительству Великобритании, чтобы прекратить импорт российской нефти.

«Мы здесь, чтобы предотвратить швартовку корабля с российской нефтью в Великобритании».

Один из активистов, поднявшихся на пирс, бывший подполковник Майкл Грант, 62 года, заявил суду: «Целью меры было привлечь внимание к тому факту, что ископаемое топливо импортируется и таким образом финансирует войну Путина.

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«Наша цель состояла в том, чтобы действительно подчеркнуть то, что я бы назвал лицемерием на государственном уровне, которое скрывалось у всех на виду».

Он сказал, что был членом альпинистской группы Гринпис, и они нацелились на танкер «Андромеда», который «ходил под греческим флагом и перевозил российскую нефть».

Грант сказал, что его прошлое было «бывшим военным», и что он более 25 лет служил в парашютном полку и имел звание подполковника.

«Я прошел через множество ситуаций с высоким риском и думал, что у меня есть некоторые навыки, чтобы справиться», — сказал он.

В ответ на вопрос Генри К. Блэксэнда. C, защищая, обдумывал ли он, что он мог бы сделать, Грант сказал: «Я написал много писем в свое время, подписал сотни петиций и участвовал во многих митингах.

«Эти вещи не имеют немедленного эффекта, и время является фактором».

Через два месяца после вторжения в Украину, по его словам, он приравнял число погибших к «эквиваленту ежедневных взрывов на Манчестер-Арене».

«У нас не было времени идти обычным путем», — сказал он.

Он продолжил: «Если бы я зашел в полицейский участок и поднял вопрос об импорте нефти, которая используется для финансирования эффективных военных преступлений в Украине, я думаю, вы знали бы, что произошло бы — меня бы уволили как маньяка».

10 обвиняемых не признают себя виновными по одному пункту обвинения в воспрепятствовании или воспрепятствовании деятельности лица, занимающегося законной деятельностью в соответствии с Законом об уголовном правосудии и общественном порядке 1994 года.

Утверждается, что они вторглись на территорию терминалов Navigator и заблокировали причал, препятствуя или нарушая «законную деятельность, а именно раздачу топлива».

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Обвиняемые: Бенджи Бейлс, 38 лет, Глостер. Майкл Грант, 62 года, из Розуэлла, Мидлотиан; Ким Харрисон, 38 лет, из Олдхэма, Большой Манчестер; Бенджамин Херни Солтер, 41 год, Кашмир-роуд, южный Лондон; Дэвид Джеймс, 62 года, с Брумфилд-стрит, Южный Лондон; Ян Миллс, 56 лет, из Чиппенхема, Уилтшир; Зои Понтеда, 32 года, из Оксфорда; Генри Рейнер, 28 лет, с Айвенго-роуд, южный Лондон; Линдейл Стайн, 72 года, жительница Суррей Роу, южный Лондон; Рианнон Вуд, 27 лет, из Хедж-Энда, недалеко от Саутгемптона, Хэмпшир.

Судебный процесс, который проходит перед судьей Кристофером Уильямсом, продолжается и продлится два дня.

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