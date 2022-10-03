Активист российского телеканала объявлен в розыск

Российская тележурналистка Марина Овсяникова, наиболее известная организацией протеста в прямом эфире против войны России на Украине, была внесена в список самых разыскиваемых в Москве после того, как ее бывший муж сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста до суда.

В августе 44-летнюю Овсянникову приговорили к двум месяцам домашнего ареста, и ей грозит до 10 лет лишения свободы, если она будет признана виновной в распространении ложных сведений о российских вооруженных силах. Дело касается июльской акции протеста, когда она стояла на берегу реки напротив Кремля и держала в руках плакат, на котором президент Владимир Путин был убийцей, а его солдаты — фашистами.

Ее домашний арест должен был продлиться до 9 октября. Однако государственный новостной канал Russia Today сообщил в субботу, что она сбежала вместе с дочерью, и ее местонахождение неизвестно.

«Сегодня вечером моя бывшая жена покинула назначенное судом место домашнего ареста и скрылась с моей 11-летней дочерью в неизвестном направлении», — цитирует газета ее бывшего мужа. В понедельник ее имя появилось в онлайн-списке МВД, скрывающемся от правосудия, вместе с фотографией.

Обстоятельства того, куда вы пошли или как вы ушли, не ясны. Россия приняла новые законы против диффамации или распространения «заведомо ложной информации» о вооруженных силах 4 марта, через восемь дней после вторжения в Украину.

Овсянникова, родившаяся в Украине, приобрела международную известность в марте, выйдя перед студийными камерами во время трансляции вечерних новостей на Первом канале с транспарантом с надписями «Остановите войну» и «Они вам лгут». Она уже была оштрафована за два предыдущих антивоенных протеста.

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