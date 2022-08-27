Актриса Ай Вэйвэй предостерегает от высокомерия в «сложные» времена

ВЕНЕЦИЯ, Италия (AP) — Китайский диссидент и художник Ай Вэйвэй предостерегает от высокомерия в то, что он называет «такое трудное время», с его первой стеклянной скульптурой, сделанной на венецианском острове Мурано, с тревожным подзаголовком: «Латинское Memento Mori для «Помни, ты должен умереть».

Российские бомбы падают на Украину. Китай демонстрирует свою военную мощь в Тайваньском проливе. Мигранты часто гибнут в море, когда тонут лодки контрабандистов. Земля нагревается, вызывая засухи, таяние ледников и сильные штормы. Пандемия остается.

Мы говорим о многих вещах. Мы говорим об иммигрантах, о смертях, о войне, о многих, многих проблемах, сказал Айе Ассошиэйтед Пресс в Венеции в пятницу.

Стоя рядом с его 9-метровой (29,5-футовой) статуей из черного стекла, которая весит почти 3 тонны, она висит над центральным нефом базилики Сан-Джорджо-Маджоре, расположенной на площади Сан-Марко в Венеции. Статуя под названием «Человеческая комедия: Memento Mori» является центральным элементом выставки Ай в церкви, которая открывается в воскресенье.

Огромная подвесная работа частично представляет собой люстру, частично кость, с причудливо вылепленными стеклянными скелетами и черепами, как человеческими, так и животными, уравновешенными тиснеными стеклянными человеческими органами и разбросанными подобиями логотипа птицы Twitter и камер наблюдения, намекая на темную сторону мира. технологии.

«Мы видим, что окружающая среда полностью исчезает, уничтожается усилиями людей… и это приведет к гораздо большей катастрофе или голоду. Или войне, существует потенциальный политический конфликт между Китаем и Западом, поскольку Китай устанавливает больший контроль над Гонконг и угрожает захватить Тайвань», — сказал Ай.

«Мы должны переосмыслить человека и законность в окружающей среде. Действительно ли мы заслуживаем эту планету, или мы просто недальновидны и расисты? Эгоизм очень требователен к себе», — добавил художник.

В галерее также представлены стеклянные скульптуры меньшего размера. Один из Аи изображает себя заключенным, ссылаясь на месяцы, которые он провел в китайской тюрьме в 2011 году. Другой наложил свое изуродованное лицо на копию статуи XVIII века под названием «Символизм зависти». Заполняет шкаф Каски Витражи сохраняют места в хоре Реплики Lego-кирпичиков известных картин и китайских зодиаков выравнивают стены смежных комнат.

Ай сказал, что, по его мнению, российское вторжение в Украину дало китайским властям «потенциальную модель» для понимания того, как такой процесс может произойти на Тайване, не послужив при этом ни поощрением, ни предупреждением.

«Я думаю, что Китай является частью глобальной борьбы за власть, которая отражает наше современное понимание и классическое представление о том, кто и что имеет право делать», — сказал он. То, что происходит в конфликте с Россией и Украиной, возможно, дает Китаю ясную ментальную подготовку к тому, что они хотят делать на Тайване, если это необходимо. ″

Но художник говорит, что любое китайское вторжение на Тайвань было бы ошибкой и непониманием тайваньской истории.

Китайцы считают, что Тайвань принадлежит Китаю, но на самом деле Китай и Тайвань разделены уже более 70 лет. Он сказал, что у них есть своя социальная структура, более демократичная и более мирная, чем в Китае. Любые действия Китая по захвату Тайваня силой приведут к «последней борьбе».

Борьбу в Китае он видит как борьбу за легитимность контроля властей, тогда как вызовом на Западе является постоянная необходимость защищать демократию, а вместе с ней и свободу слова. По его словам, ахиллесова пята Запада — его экономическая зависимость от дешевого производства в Китае.

«Вот почему Китай так уверен в этом», — сказал Ай. «Они знают, что Запад не может жить без Китая».

Он привел примеры западного лицемерия, в том числе фестивали в Европе и США, отвергающие фильмы, снятые им во время пандемии, изображающие первую изоляцию в Ухане и борьбу в Гонконге.

По словам Ай, после похвалы фильмам фестивали в конечном итоге говорят «последние слова, мы не можем их показывать» из-за боязни потерять доступ к китайскому рынку.

Он сказал, что его работы более плавные, потому что его художественный язык труднее интерпретировать.

«Моя работа связана с новой лексикой, поэтому она сложна для того, кто абсолютно ничего не знает. Ай сказал, что это требует изучения. Я не делаю произведение, чтобы угодить публике. Но мне всегда хочется сказать что-то нужное».

Туристы, гулявшие с речного трамвая, были рады, что нашли выставку известного художника-диссидента.

«Это металл? Когда я впервые увидел это, я подумал, что это ад», — сказал Кеннет Чунг, гражданин Гонконга, ныне проживающий в Торонто, Канада, когда он осматривал величественную стеклянную скульптуру. «Находясь в церкви, она прочнее и больше. мощный.»

На создание главной статуи ушло три года с помощью художников в студии муранского стекла с использованием трех техник: традиционного выдувного муранского стекла, восковых форм и форм для литья под давлением. Владелец студии Адриано Беринго сказал, что годами следил за Ай, чтобы заручиться сотрудничеством с художником, которого он уважает из-за его твердых политических убеждений.

«Его лицо видно. Он не прячется. Он готов рискнуть своей жизнью, и он сделал это в Китае», — сказал Беринго.

Выставка продлится до 27 ноября в Венеции. Оттуда подвесная скульптура отправится в Музей дизайна в Лондоне, а затем, надеюсь, вы ее купите, сказал Беринго.

«Это должен быть большой музей. Иначе как можно хранить такое произведение искусства?», — сказал он.