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Актуальная информация о кризисе на украинско-российской границе: прямые трансляции

17 февраля, 2022
Vsevolod Egorov

Мировые лидеры изо всех сил пытаются найти постоянное дипломатическое решение Напряженность между Россией и УкраинойРазговор восходит к 2015 году. Минские соглашения Возможный выход из кризиса.

Сделка в белорусской столице стала вторым (и самым важным) нарушением такого рода в попытке положить конец 10-месячному кровавому конфликту на востоке Украины.

Но «Минск-2» реализован не полностью, и его основные проблемы до сих пор не решены.

это то что тебе нужно знать:

Кто ключевые игроки? Редкая встреча между российскими, украинскими, немецкими и французскими лидерами в феврале 2015 года была направлена ​​на установление мира в частях Украины, оккупированных пророссийскими сепаратистами в прошлом году. Те районы, в Украине Донбасс, Известный как Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР). Украинское правительство в Киеве настаивало на том, что обе территории находятся под российской оккупацией.

Переговоры также направлены на поиск политического решения для региона.

В результате «Минск-2» подписали сепаратистские лидеры России, Украины и представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). После этого Совет Безопасности ООН принял резолюцию.

Каковы условия договора? Прекращение огня. В феврале 2015 года в некоторых районах все еще шли ожесточенные бои между украинскими войсками и пророссийскими повстанцами, и украинцы понесли тяжелые потери.

Отвод тяжелого вооружения с фронта.

ОБСЕ — орган безопасности, состоящий из 57 членов, в который входят США и Канада, — наблюдает с фронта.

Разговор о местных выборах в районах, оккупированных пророссийскими повстанцами.

Восстановление полных экономических и социальных связей между двумя сторонами, например, могут быть назначены пенсии.

Восстановить контроль украинского государства на границе с Россией.

Вывод всех иностранных войск и наемников.

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Конституционная реформа, дающая некоторую автономию восточным областям Донбасса Украины, больше не находится под контролем центральной власти.

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