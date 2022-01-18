Акцент на расширении отношений с визитом главного президента в Москву в среду

На смешанной фотографии изображены президент Ирана Эбрагим Раиси (слева) и его российский коллега Владимир Путин.



Кремль сообщает, что президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрагим Раиси обменяются мнениями по ряду вопросов, включая совместные экономические и торговые проекты, когда последний посетит Москву в среду.

В заявлении пресс-службы Кремля во вторник говорится, что Путин и президент обсудят выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) во время визита последнего в Москву.

В заявлении добавлено, что они также обсудят все вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также важные международные и региональные события.

По приглашению Путина президент в среду направляется в Россию с целью расширения экономического, политического и культурного взаимодействия между Тегераном и Москвой.

Он встретится с президентом России и выступит на пленуме Государственной Думы, нижней палаты российского парламента.

Кроме того, в ходе двухдневного визита запланированы встречи президента с иранцами, проживающими в России, и российскими экономическими активистами.

Иран и Россия, на которые распространяются санкции Запада, в последние годы установили тесные отношения в политической сфере, сфере безопасности, обороны, экономики и энергетики.

В настоящее время они реализуют совместные проекты в нефтегазовой, атомной и железнодорожной отраслях.

Две страны также работают над продлением давнего соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве, подписанного 20 лет назад.