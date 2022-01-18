Акцент на расширении отношений с визитом главного президента в Москву в среду

Кремль сообщает, что президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрагим Раиси обменяются мнениями по ряду вопросов, включая совместные экономические и торговые проекты, когда последний посетит Москву в среду.
В заявлении пресс-службы Кремля во вторник говорится, что Путин и президент обсудят выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) во время визита последнего в Москву.
В заявлении добавлено, что они также обсудят все вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также важные международные и региональные события.
По приглашению Путина президент в среду направляется в Россию с целью расширения экономического, политического и культурного взаимодействия между Тегераном и Москвой.
Он встретится с президентом России и выступит на пленуме Государственной Думы, нижней палаты российского парламента.
Кроме того, в ходе двухдневного визита запланированы встречи президента с иранцами, проживающими в России, и российскими экономическими активистами.
Иран и Россия, на которые распространяются санкции Запада, в последние годы установили тесные отношения в политической сфере, сфере безопасности, обороны, экономики и энергетики.
В настоящее время они реализуют совместные проекты в нефтегазовой, атомной и железнодорожной отраслях.
Две страны также работают над продлением давнего соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве, подписанного 20 лет назад.
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