Акции торгуются с понижением в преддверии отчета о занятости в США

Сотрудник Токийской фондовой биржи (TSE), управляемой Japan Exchange Group Inc. (JPX) в Токио, Япония, в четверг, 13 января 2022 г.
Тору Ханаи | Блумберг через Getty Images
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу были разнонаправленными, так как инвесторы ожидали отчета о занятости в США за август, который является ключевым индикатором в преддверии предстоящего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в конце этого месяца.
Индекс потребительских цен в Южной Корее вырос медленнее, чем ожидалось — 5,7% в августе по сравнению с тем же периодом годом ранее, что ниже прогноза аналитиков в 6,1% в опросе Reuters.
Японский Nikkei 225 почти не изменился на отметке 27 650,84, а Topix снизился на 0,27% до 1930,17. Гонконгский Hang Seng упал на 0,66% за последний час торгов, а Hang Seng Tech — на 1,28%.
В Австралии S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,25% до 6828,70. Южнокорейский Kospi потерял 0,26% до 2409,41 пункта, а Kosdaq — 0,31% до 785,88 пункта.
Shanghai Composite в материковом Китае частично вырос до 3186,48, а компонент Shenzhen немного снизился до 11702,39.
Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,52%.
Нефть США и нефть марки Brent продолжили рост во второй половине дня. Каждый из них вырос более чем на 2%.
По данным Dow Jones, экономисты ожидают, что в августе было добавлено 318 000 рабочих мест по сравнению с 528 000 рабочих мест, добавленных в июле. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3,5%.
«Сегодня все внимание сосредоточено на выплате заработной платы сегодня вечером, где [whisper] Тапас Стрикленд, экономист Национального банка Австралии, написал в заметке в пятницу:
За ночь в США индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 145,99 пункта, примерно на 0,5%, до 31656,42 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,3% до 3966,85 пункта, а Nasdaq Composite упал на 0,3% до 11785,13 пункта.
Патти Дум из CNBC, Сара Мейн и Таня Машел внесли свой вклад в этот отчет.
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