Акции торгуются с понижением в преддверии отчета о занятости в США

Сотрудник Токийской фондовой биржи (TSE), управляемой Japan Exchange Group Inc. (JPX) в Токио, Япония, в четверг, 13 января 2022 г.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу были разнонаправленными, так как инвесторы ожидали отчета о занятости в США за август, который является ключевым индикатором в преддверии предстоящего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в конце этого месяца.

Индекс потребительских цен в Южной Корее вырос медленнее, чем ожидалось — 5,7% в августе по сравнению с тем же периодом годом ранее, что ниже прогноза аналитиков в 6,1% в опросе Reuters.

Японский Nikkei 225 почти не изменился на отметке 27 650,84, а Topix снизился на 0,27% до 1930,17. Гонконгский Hang Seng упал на 0,66% за последний час торгов, а Hang Seng Tech — на 1,28%.

В Австралии S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,25% до 6828,70. Южнокорейский Kospi потерял 0,26% до 2409,41 пункта, а Kosdaq — 0,31% до 785,88 пункта.

Shanghai Composite в материковом Китае частично вырос до 3186,48, а компонент Shenzhen немного снизился до 11702,39.

Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,52%.

Нефть США и нефть марки Brent продолжили рост во второй половине дня. Каждый из них вырос более чем на 2%.