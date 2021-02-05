entertainment

Акции GameStop и AMC AMC подскакивают, поскольку Robinhood снимает торговые ограничения

5 февраля, 2021
Muhammad

Game Stop Corp. (GME) – Получить отчет Акции AMC Entertainment выросли в пятницу. (AMC) – Получить отчет Он последовал его примеру после того, как приложение для интернет-трейдинга Robinhood сняло ограничения на покупку всех акций на своей платформе.

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