Акции GameStop и AMC AMC подскакивают, поскольку Robinhood снимает торговые ограничения

Game Stop Corp. (GME) – Получить отчет Акции AMC Entertainment выросли в пятницу. (AMC) – Получить отчет Он последовал его примеру после того, как приложение для интернет-трейдинга Robinhood сняло ограничения на покупку всех акций на своей платформе.

Акции GameStop останавливались по крайней мере три раза в час открытия торгов, возможно, из-за данных Ortex, указывающих на то, что на этой неделе короткие продавцы получили прибыль в размере 3,6 миллиарда долларов на ставках против продавца видеоигр.

Предыдущие ограничения на добавление к существующим позициям, либо путем покупки акций, либо опционов, привели к резкому падению нескольких так называемых акций мемов на этой неделе, включая GameStop, которые упали почти на 90% с исторического максимума в 483 долларов США за акцию. Я впал в безумие розничной торговли, которое разжигал Reddit на прошлой неделе.

Убытки были увеличены вчера, когда министр финансов Джанет Йеллен встретилась с регуляторами рынка и должностными лицами ФРС в Вашингтоне после того, как она сказала ABC Good Morning America, что «нам нужно глубокое понимание того, что произошло, прежде чем мы приступим к делу, но мы определенно внимательно смотрим на эти события “.

«Регулирующие органы считают, что базовая инфраструктура оказалась устойчивой во время высокой волатильности и большого объема торгов», – говорится в заявлении, опубликованном после встречи.

Акции GameStop, которые вчера упали до минимума 22 января в 53,33 доллара за акцию, были зарегистрированы на 55% в начале пятничных торгов, торгуясь акциями по 82,80 доллара за акцию.

Между тем, акции AMC Entertainment выросли на 13,4% до 8,05 доллара за акцию, а акции Koss Corp. выросли на 13,4%. (Cos) – Получить отчет Он подскочил на 26% до 23,50 доллара за штуку.

GameStop, одна из самых прибыльных акций на рынке, с короткой процентной ставкой в ​​140% от размещенного в обращении акций, подскочила до 483 долларов за акцию на фоне беспрецедентной волны интереса розничных инвесторов, частично подпитываемой обсуждениями на рынке. . r / Wallstreetbets Чат на Reddit.

Эти шаги вызвали аналогичные митинги в так называемых “ акциях мемов ”, включая Bed Bath & Beyond. (BBBY) – Получить отчет И ежевика (BB) – Получить отчетХотя главный критерий волатильности капитала был поднят до самого высокого уровня почти за год, многие хедж-фонды были отмечены совокупными убытками в размере более 20 миллиардов долларов.