Акции Google Parent Alphabet выросли. У меня есть важные новости от Samsung.

В отчете говорится, что Samsung (005930-KR), южнокорейский технологический гигант, приостановил проверку, которая могла бы заменить Google на Microsoft Bing в качестве приложения поисковой системы, предварительно загруженного на мобильные телефоны Samsung.

Акции Alphabet выросли в пятницу после того, как Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель смартфонов, решил оставить Google Alphabet в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах, сообщает Wall Street Journal.

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Акции выросли в пятницу вслед за Samsung Electronics

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Крупнейший производитель смартфонов в мире решил сохранить поисковую систему Google по умолчанию на своих устройствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal..

Samsung (тикер: 005930-KR), южнокорейский технологический гигант, приостановил проверку, которая могла привести к замене Google на Microsoft.

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В отчете говорится, что Bing — это поисковая система, предварительно загруженная на мобильные телефоны Samsung.