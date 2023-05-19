Акции Google Parent Alphabet выросли. У меня есть важные новости от Samsung.

Акции Alphabet выросли в пятницу после того, как Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель смартфонов, решил оставить Google Alphabet в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах, сообщает Wall Street Journal.
В отчете говорится, что Samsung (005930-KR), южнокорейский технологический гигант, приостановил проверку, которая могла бы заменить Google на Microsoft Bing в качестве приложения поисковой системы, предварительно загруженного на мобильные телефоны Samsung.
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Акции выросли в пятницу вслед за Samsung Electronics
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Крупнейший производитель смартфонов в мире решил сохранить поисковую систему Google по умолчанию на своих устройствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal..
Samsung (тикер: 005930-KR), южнокорейский технологический гигант, приостановил проверку, которая могла привести к замене Google на Microsoft.
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В отчете говорится, что Bing — это поисковая система, предварительно загруженная на мобильные телефоны Samsung.
Акции Alphabet (GOOGL) выросли на 1,1%, а акции Microsoft (MSFT) упали на 0,2%. Wall Street Journal сообщил, что Google, Microsoft и Samsung отказались от комментариев. Бэррон С тремя компаниями также связались для комментариев. Samsung и Microsoft отказались от комментариев.
В четверг акции Apple (AAPL) и Alphabet пострадали Самый высокий уровень закрытия согласно рыночным данным Dow Jones, более чем за 12 месяцев. Apple закрылась в четверг на уровне 175,05 доллара, а Alphabet — на уровне 122,83 доллара.
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