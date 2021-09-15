Акция протеста против убийства 1400 дельфинов за один день на Фарерских островах, Дания

Фотографии, на которых запечатлены тела более 1000 дельфинов на пляже, вызвали возмущение в социальных сетях. (файл)

Копенгаген:

Правительство Фарерских островов, датского автономного региона, во вторник столкнулось с протестами по поводу выбраковки более 1400 белолицых дельфинов за один день в ходе крупнейшей браконьерской операции на северном архипелаге.

«Нет сомнений в том, что охота на фарерских китов – это драматическое зрелище для людей, не знакомых с охотой и убийством млекопитающих», – сказал AFP представитель правительства.

«Однако рыболовство хорошо организовано и полностью регулируется», – сказал он.

Представитель сказал, что острова в Северной Атлантике, на которых проживает около 50 000 человек, охотятся на китов, а не на дельфинов.

«Обычно в« кранче »их несколько, но мы обычно не убиваем так много, – сказал местный тележурналист Халлор аф Рана.

«гриндадрап» – это практика, при которой рыбаки сначала окружают китов широким полукругом рыбацких лодок, а затем толкают их в залив, чтобы они были укреплены и забиты.

«Это казалось очень экстремальным, и потребовалось время, чтобы убить их всех, хотя обычно это происходит очень быстро», – сказал Аф Рана.

Фотографии, на которых запечатлены окровавленные тела более 1000 белолицых атлантических дельфинов на пляже, вызвали возмущение в социальных сетях.

По словам Ав Раны, хотя около 53 процентов островитян выступают против «измельчения», нет никаких планов по отмене этой практики. Власти настаивают на том, что это устойчивый метод рыбной ловли.

Благотворительная организация «Морской пастух», выступающая против охоты на китов и дельфинов, назвала это «варварской практикой».

По местным оценкам, в прошлом году в водах Фарерских островов было около 100 000 лоцманов и около 600 особей.

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