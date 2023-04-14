Албанский суд отказал в экстрадиции российского блогера

Эльбасан, Албания, 14 апреля (Рейтер) — Албанский суд в пятницу принял решение не экстрадировать самопровозглашенного российского блогера, арестованного в августе прошлого года по обвинению в шпионаже и которому предъявлены аналогичные обвинения в Москве.

34-летняя Светлана Тимофеева была арестована вместе с еще одним россиянином и украинцем в августе 2022 года по обвинению в проникновении на бывший военный завод в 80 км от столицы Тираны.

Оглашая приговор, судья Эллис Дин заявил: «Суд принял решение не принимать к рассмотрению ходатайство российских властей об экстрадиции гражданки России Светланы Тимофеевой из Республики Албании в Российскую Федерацию». Тимофеева улыбнулась, когда фразу ей перевели на русский язык.

Тимофеева отвергла обвинения албанской прокуратуры в шпионаже, заявив, что ее единственным желанием войти на бывшую военную базу было сфотографировать заброшенные здания времен холодной войны, и что не было никаких признаков проникновения.

Аналогичные обвинения ей предъявляются в Москве, а в прошлом месяце Тимофеева попросила убежища, чтобы избежать экстрадиции в Россию.

Решение суда отменило предыдущее решение Министерства юстиции Албании о ее экстрадиции.

Албания, наряду с большинством европейских стран, присоединилась к Европейскому союзу в отношении введения санкций против России за вторжение в Украину.

Приветствуя это решение, адвокат г-жи Фатмир Луши сказал: «Российское государство — это государство, которое не гарантирует никаких основных прав человека… Дело, в котором просили об экстрадиции Светланы Тимофеевой, было сфабриковано».

У Тимофеевой, известной как Лана Сатор, более 250 000 подписчиков на странице в Instagram, где она годами публиковала фотографии заброшенных зданий, в том числе забытых, старых и ржавых военных объектов.

Репортаж Флориона Гоги. Написание Фатоса Пайци; Монтаж Джонатан Отис

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