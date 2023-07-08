Албанцы едут в Европу и рассказывают об Украине и экономике

Премьер-министр приступит к работе в понедельник в Берлине, где встретится с канцлером Германии Олафом Шульцем.

Ожидается, что пара обсудит борьбу Украины против режима президента России Владимира Путина, а также экономические и торговые вопросы, включая модернизацию промышленности и экологически чистую энергетику.

Заявка Австралии на соглашение о свободной торговле с Европейским союзом, вероятно, также появится.

Следующей остановкой г-на Альбанезе станет столица Литвы Вильнюс, куда были приглашены премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс и лидеры Японии и Южной Кореи, чтобы поделиться своими взглядами на региональную и глобальную безопасность.

Существование так называемой «индийско-тихоокеанской четверки» является частью усилий НАТО по укреплению отношений с партнерами-единомышленниками по всему миру для «решения сквозных вопросов безопасности и глобальных вызовов, а также для защиты основанной на правилах международный порядок».

Ожидается, что г-н Альбанезе встретится с рядом европейских лидеров, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В субботу исполняется 500 дней с момента вторжения России в Украину.

Лидер оппозиции Питер Даттон заявил в пятницу, что его граждане продемонстрировали «безграничную силу и мужество, чтобы защитить свою страну, свою культуру и свой народ».

Число погибших в конфликте составило более 9000 мирных жителей и около 16000 раненых.

Федеральная оппозиция охарактеризовала последний пакет поддержки Австралии как далекий от требований Украины о дополнительных военных возможностях, включая танки Bushmasters, Hawkeyes и Abrams, а также оборудование для разминирования.

Всего неделю назад Австралия объявила о дополнительных 110 млн долларов поддержки, в результате чего общая сумма помощи составила 790 млн долларов.