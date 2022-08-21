В возрасте 60 лет, из семьи российских офицеров, его путь был замечательным: от маргинального теоретика до лидера выдающегося кинорежиссера, который видит Россию в сердце «евразийской» империи, которая бросает вызов западному декадансу. Он является духовным основоположником термина «Русский мир».
Попутно эта ветка включала в себя глубокую неприязнь к идентичности Украины за пределами России.
Дугин помог возродить словосочетание «Новороссия» или «Новая Россия», которое включало в себя территорию частей Украины, до аннексии Крыма Россией в 2014 году. Президент России Владимир Путин использовал это слово, чтобы объявить Крым частью России в марте того же года.
Дугин давно ненавидит украинцев, сопротивляющихся интеграции в «матушку Россию». После того, как десятки пророссийских демонстрантов были убиты во время столкновений в Одессе в мае 2014 года, он сказал: «Украина должна исчезнуть с лица земли и быть построена заново с нуля, или она должна быть у людей. Я думаю, что народу Украины нужна полная революция в на всех уровнях и на всех.»Все регионы..вооружённый мятеж против военного совета..не только на юго-востоке.
В следующем году Соединенные Штаты ввели санкции против Дугина как «причастного к действиям или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины».
Евразийское рождение
Работа, которая продвинула Дугина к известности, была «Основы геополитики» в 1997 году, где он изложил свое видение евразийской империи, простирающейся от Дублина до Владивостока. В книге содержится призыв посеять семена нестабильности и инакомыслия в Соединенных Штатах — более ранний отголосок кампании дезинформации вокруг выборов 2016 года в Соединенных Штатах.
В одном пассаже он писал: «Особенно важно внести геополитический хаос во внутреннюю американскую деятельность, поощрять всякого рода сепаратизм и расовые, социальные и этнические конфликты, эффективно поддерживать все диссидентские движения — экстремистские, расистские и сектантские. дестабилизирующие внутриполитические процессы в США»
Книга, написанная в последние дни хаотичного президентства Бориса Ельцина, стала бестселлером в России.
Джон Данлоп, старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета, писал в 2004 году, что никакая другая книга «не оказала на российскую внешнеполитическую элиту, армию, полицию и государство большего влияния, чем «институты»».
Книга подтолкнула Дугина к академической карьере — и какое-то время он был заведующим отделом международных отношений факультета социологии МГУ.
Постепенно и неумолимо взгляды Дугина переместились с периферии политических дебатов в России в их центр.
В 2011 году, будучи премьер-министром, Владимир Путин заговорил о Евразийском союзе. Дугин размышлял, что Путину нужна «идеология, поэтому ему нужно вернуться» на третий президентский срок.
Когда в 2014 году Россия начала поддерживать сепаратистов на Донбассе, Дугин занимал видное место в Евразийском союзе молодежи, который набирал людей с военным опытом для борьбы на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Он также продолжил поток пропаганды через веб-сайт Geopolitica, который, как утверждают США, он контролирует. В этом году Министерство финансов США заявило, что это «веб-сайт, который служит платформой для российских ультранационалистов для распространения дезинформации и пропаганды, нацеленной на западную и другую аудиторию».
Gopolitica, например, заявила в этом году, что Соединенные Штаты и НАТО стремились спровоцировать войну с Россией, чтобы «еще больше терроризировать американский народ всевозможными злонамеренными способами».
Не недооценивайте врагов
Как один из идейных архитекторов российской экспансии, Дугин сослался на «две версии» Путина и написал книгу под названием «Путин против Путина».
Он охарактеризовал «лунного» Путина как прагматичного и осторожного, а «солнечного» Путина посвятил себя возрождению евразийской империи и противостоянию Западу.
«Россия перешла Рубикон, и лично я этому очень рад», — сказал он.
Для Дугина это было необходимо, потому что, по его словам, Запад использовал Украину, чтобы попытаться свергнуть Россию. «Они думают, что у них есть шанс победить Россию, но не буквально, потому что это невозможно, а сокрушить ее и заставить сдаться, исключив ее из своего мироустройства».
По его мнению, также необходимо было продемонстрировать «решительную оппозицию украинским военным и нацистской хунте, работающей над уничтожением мирных жителей», а также неприятие американского либерализма и гегемонии — язык, подобный тому, что использовал Путин, пытаясь оправдать Вторжение. .
Дугин, конечно, не лишен врагов внутри России. В интервью 2019 года он сказал: «Все, кто находится у власти в России, — подонки. Кроме Путина».
Ранее в этом году Дугин сказал, что его приверженность концепции «евразийства» так же сильна, как и тогда, когда он писал «Основы».
«Его центр — русский народ. Он открыт для тех народов, которые соединяют свою судьбу с судьбой русского народа».
Для него конфликт в Украине — это часть экзистенциальной битвы между распущенностью Запада и обществом, построенным на традициях, иерархии и ортодоксальной христианской вере.
В дугинском мире судьба России «будет завершена лишь после того, как мы объединим всех восточных славян и всех братьев Евразии в одно великое пространство. Все вытекает из этой логики судьбы — и Украины тоже».
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