В возрасте 60 лет, из семьи российских офицеров, его путь был замечательным: от маргинального теоретика до лидера выдающегося кинорежиссера, который видит Россию в сердце «евразийской» империи, которая бросает вызов западному декадансу. Он является духовным основоположником термина «Русский мир».

Попутно эта ветка включала в себя глубокую неприязнь к идентичности Украины за пределами России.

Дугин помог возродить словосочетание «Новороссия» или «Новая Россия», которое включало в себя территорию частей Украины, до аннексии Крыма Россией в 2014 году. Президент России Владимир Путин использовал это слово, чтобы объявить Крым частью России в марте того же года.

Дугин давно ненавидит украинцев, сопротивляющихся интеграции в «матушку Россию». После того, как десятки пророссийских демонстрантов были убиты во время столкновений в Одессе в мае 2014 года, он сказал: «Украина должна исчезнуть с лица земли и быть построена заново с нуля, или она должна быть у людей. Я думаю, что народу Украины нужна полная революция в на всех уровнях и на всех.»Все регионы..вооружённый мятеж против военного совета..не только на юго-востоке.

«Я думаю, убийство, убийство, убийство. Больше никаких разговоров. Это мое мнение как профессора». Он сказал В следующем году Соединенные Штаты ввели санкции против Дугина как «причастного к действиям или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины». Евразийское рождение Работа, которая продвинула Дугина к известности, была «Основы геополитики» в 1997 году, где он изложил свое видение евразийской империи, простирающейся от Дублина до Владивостока. В книге содержится призыв посеять семена нестабильности и инакомыслия в Соединенных Штатах — более ранний отголосок кампании дезинформации вокруг выборов 2016 года в Соединенных Штатах. READ Индия подписала соглашение о партнерстве в сфере оборонной логистики с Россией В одном пассаже он писал: «Особенно важно внести геополитический хаос во внутреннюю американскую деятельность, поощрять всякого рода сепаратизм и расовые, социальные и этнические конфликты, эффективно поддерживать все диссидентские движения — экстремистские, расистские и сектантские. дестабилизирующие внутриполитические процессы в США» Книга, написанная в последние дни хаотичного президентства Бориса Ельцина, стала бестселлером в России. Джон Данлоп, старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета, писал в 2004 году, что никакая другая книга «не оказала на российскую внешнеполитическую элиту, армию, полицию и государство большего влияния, чем «институты»». Книга подтолкнула Дугина к академической карьере — и какое-то время он был заведующим отделом международных отношений факультета социологии МГУ. Дугин долгое время был одним из самых активных сторонников Путина. в 2007 сказал : «У Путина больше нет противников, а если они и есть, то они психически больны и должны быть отправлены на медицинские осмотры. Путин везде, Путин — все, Путин абсолютен, Путин незаменим». Постепенно и неумолимо взгляды Дугина переместились с периферии политических дебатов в России в их центр. В 2011 году, будучи премьер-министром, Владимир Путин заговорил о Евразийском союзе. Дугин размышлял, что Путину нужна «идеология, поэтому ему нужно вернуться» на третий президентский срок. Когда в 2014 году Россия начала поддерживать сепаратистов на Донбассе, Дугин занимал видное место в Евразийском союзе молодежи, который набирал людей с военным опытом для борьбы на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Он также продолжил поток пропаганды через веб-сайт Geopolitica, который, как утверждают США, он контролирует. В этом году Министерство финансов США заявило, что это «веб-сайт, который служит платформой для российских ультранационалистов для распространения дезинформации и пропаганды, нацеленной на западную и другую аудиторию». READ Роскосмос разработал алгоритм десятикратного увеличения скорости передачи спутниковых данных - Наука и космос Gopolitica, например, заявила в этом году, что Соединенные Штаты и НАТО стремились спровоцировать войну с Россией, чтобы «еще больше терроризировать американский народ всевозможными злонамеренными способами». Не недооценивайте врагов Как один из идейных архитекторов российской экспансии, Дугин сослался на «две версии» Путина и написал книгу под названием «Путин против Путина». Он охарактеризовал «лунного» Путина как прагматичного и осторожного, а «солнечного» Путина посвятил себя возрождению евразийской империи и противостоянию Западу. В марте, через месяц после украинского конфликта, в интервью Moscow Daily Додзин объявил Что не было никаких сомнений в том, что победил «солнечный» Путин, и что это должно было случиться, о чем я говорил не только год назад, но и уже много лет». «Россия перешла Рубикон, и лично я этому очень рад», — сказал он. Для Дугина это было необходимо, потому что, по его словам, Запад использовал Украину, чтобы попытаться свергнуть Россию. «Они думают, что у них есть шанс победить Россию, но не буквально, потому что это невозможно, а сокрушить ее и заставить сдаться, исключив ее из своего мироустройства». По его мнению, также необходимо было продемонстрировать «решительную оппозицию украинским военным и нацистской хунте, работающей над уничтожением мирных жителей», а также неприятие американского либерализма и гегемонии — язык, подобный тому, что использовал Путин, пытаясь оправдать Вторжение. . Дугин, конечно, не лишен врагов внутри России. В интервью 2019 года он сказал: «Все, кто находится у власти в России, — подонки. Кроме Путина». Ранее в этом году Дугин сказал, что его приверженность концепции «евразийства» так же сильна, как и тогда, когда он писал «Основы». «Его центр — русский народ. Он открыт для тех народов, которые соединяют свою судьбу с судьбой русского народа». READ Cannibal Cane Toads будут заголовками новостей Science Week, конечно же - Bestgamingpro Для него конфликт в Украине — это часть экзистенциальной битвы между распущенностью Запада и обществом, построенным на традициях, иерархии и ортодоксальной христианской вере. В дугинском мире судьба России «будет завершена лишь после того, как мы объединим всех восточных славян и всех братьев Евразии в одно великое пространство. Все вытекает из этой логики судьбы — и Украины тоже».