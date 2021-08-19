Александр Зверев ломает голову в первом раунде после семи лет, побеждает Ллойда Харриса Sports News, First Post

У немца большие проблемы с момента своего дебюта на Среднем Западе США в 2015 году, каждый раз выбивая в первом раунде.

Цинциннати: Олимпийский чемпион Александр Зверев завоевал золото на Cincinnati Masters в среду, одержав первую победу на US Open с семи попыток.

У немца большие проблемы с момента своего дебюта на Среднем Западе США в 2015 году, каждый раз выбивая в первом раунде.

Но все изменилось, когда Зверев одержал победу со счетом 7: 6 (7/3), 6: 2 над южноафриканцем Ллойдом Харрисом, что сломало его карту.

«Я счастлив там, где я нахожусь, и я рад, что одержал здесь свою первую победу за семь лет», – сказал он. «Очевидно, это отличное начало недели».

Эта победа – седьмая подряд для 24-летнего футболиста.

«Когда я пришел на стадион, и мне сказали, что я золотой медалист Олимпийских игр, у меня пошли мурашки по коже», – сказал Зверев.

«Должен сказать, это заставило меня немного нервничать в начале матча, потому что это особенное чувство».

Теперь Зверев встретится с аргентинцем Гвидо Беллой, который победил итальянца Фабио Фоньини со счетом 6: 1, 7: 5.

Лучший посевной Даниил Медведев, чемпион Торонто на прошлой неделе, также прошел без драмы 6: 2 6: 2 над американкой Маккензи Макдональд, что заняло у чемпиона 2019 года Цинциннати всего один час.

Второй посев Стефанос Циципас сразился с Себастьяном Кордой и выиграл 7-6 (7/5), 6-3, что вывело полуфинал в Торонто в третий раунд.

Грек выиграл со вторым очком в матче, когда Корда провел длинный удар справа на 97-й минуте.

Затем Циципас сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который обыграл американца Томми Болла 7-6 (11/9), 6-2.

Восьмой посевной норвежец Каспер Рууд обыграл американку Райли Опелку 21-17 на пути к победе со счетом 6-7 (5/7), 6-0, 7-6 (7/4).

Серия wild card Энди Мюррея закончилась поражением со счетом 7-6 (7/4) и 6-3 от поляка Хуберта Гуркача.

Шотландец, который изо всех сил пытался восстановить себя в туре после своей последней травмы – проблемы с пахом – проиграл свой матч второго раунда за час и три четверти игроку, который нокаутировал Роджера Федерера из Уимблдона.

Мюррей забросил 11 эйсов 17 из своего девятого оппонента в первой встрече, сохранив при этом четыре брейк-пойнта.

«Эта неделя была довольно позитивной, – сказал он. – Я играл намного лучше, чем Уимблдон и сезон газонов». «На этой неделе я почувствовал себя лучше физически, даже несмотря на то, что корты с твердым покрытием давались мне нелегко.

«Физически я устал после нескольких долгих встреч, но чувствовал себя прекрасно».

34-летний британец сказал, что единственными факторами, которые заставили бы его пересмотреть свое возвращение, были «если мое тело плохо себя чувствовало» или «теннис начинает падать».

Двукратный победитель Цинциннати со 105 сеянием имеет 14 титулов Masters 1000, больше всех на поле не хватает трио “Большой тройки” Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича – всех 20-кратных чемпионов турниров Большого шлема.

Серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов присоединился к Мюррею в поражении, когда россиянин нокаутировал 6-7 (5/7) 6-3 6-4 против канадца Феликса Аугер-Алиассиме, занявшего 12-е место, который встретится с четвертьфиналистом Уимблдона Маттео Берреттини. последнее место.

Француз Гаэль Монфис одержал свою 500-ю победу в матче в своей карьере, победив австралийца Алекса де Минаура 6-3 7-5. Эта победа вывела 34-летнего игрока в третий раунд против шестого сеяного Андрея Рублева, которому было всего шесть лет, когда француз выиграл свой первый матч ATP в 2004 году.

«Это было в Меце против Ксавьера Маллеса, и он ушел в отставку, – сказал Монфилс. «Я помню все свои победы. Я был в Туре долгое время. Мне очень повезло в моей карьере».

Американец Джон Иснер обыграл 11-го посевного итальянца Янника Сенера 5-7, 7-6 (7/4), 6-4.

Экс-чемпион Григор Димитров вышел в третий раунд, победив казахстанца Александра Бублика 6: 3, 7: 5.