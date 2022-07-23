Александр Зинченко: «Арсенал» подписал игрока сборной Украины из «Ман Сити» за 32 миллиона фунтов стерлингов | Новости Транспортного Центра

«Арсенал» подтвердил подписание Александра Зинченко из «Манчестер Сити» за 32 миллиона фунтов стерлингов.

«Канониры» заплатили 30 миллионов фунтов стерлингов авансом с дополнительными выплатами в размере 2 миллионов фунтов стерлингов, а игрок сборной Украины подписал долгосрочный контракт с «Эмирейтс».

Зинченко уже присоединился к команде «Арсенала» на предсезонном тренировочном сборе в Орландо, и его номер команды будет объявлен в установленном порядке.

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Пока Александр Зинченко завершает свой переход в «Арсенал» из «Манчестер Сити», посмотрите все его пасы в Премьер-лиге.



Зинченко провел чуть более шести лет в «Сити» после того, как присоединился к клубу подростком из российской Уфы.

25-летний футболист, которого тренировал Микель Артета во время пребывания в «Арсенале» в качестве помощника главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, может занимать самые разные позиции, в том числе левого защитника и полузащитника.

Понятно, что Артета взволнован перспективой снова работать с Зинченко и ценит его универсальность как игрока.

«Арсенал» искал левого защитника и пытался подписать Лисандро Мартинеса из «Манчестер Юнайтед» из «Аякса», который собирается присоединиться к «Юнайтед» за 57 миллионов фунтов стерлингов.

Зинченко объединяется с бывшим товарищем по команде «Сити» Габриэлем Жезусом в «Арсенале» после того, как бразилец покинул «Аль-Иттихад» и перебрался в северный Лондон в начале этого месяца по сделке в размере 45 миллионов фунтов стерлингов.

Зинченко стал пятой контрактной сделкой с «Арсеналом» летом после прихода Жезуса, Маркиньоса, Мэтта Тернера и Фабио Виейры.

Артета: Зинченко даст нам выбор и разнообразие

После прибытия Зинченко Артета сообщил официальному сайту клуба: «Мы очень рады, что Алекс присоединился к нам. Это игрок, которого я хорошо знаю лично, и за которым я продолжал следить после того, как провел время в «Манчестер Сити».

«Алекс — качественный игрок, и он даст нам варианты и разнообразие. Дело не только в позициях, на которых он может играть, но и в разнообразии, которое он дает нам в атаке и защите.

«Алекс — человек с прекрасными человеческими качествами и характером, и я рад, что все приложили такие огромные усилия, чтобы привести Алекса в клуб».

Между тем, менеджер «Арсенала» Эду сообщил, что этим летом Зинченко был в центре внимания «Арсенала».

Бразилец сказал официальному сайту клуба: «Я очень рад видеть, как мы работаем как команда здесь, в клубе. Мы заранее составили план, и Александр Зинченко был в центре внимания нашего состава.

«Мы рады, что Алекс теперь с нами, потому что у него есть качества, которые, я уверен, выведут нашу команду на новый уровень».

Пеп: влияние Зинченко было огромным

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Пеп Гвардиола (слева) и Александр Зинченко вместе выиграли девять крупных титулов в «Манчестер Сити».





Хосеп Гвардиола высоко оценил влияние Александра Зинченко на «Манчестер Сити» и сказал, что успех украинского футболиста в «Арсенале» разделит его бывший клуб.

Перед тем, как Зинченко перебрался в Эмираты, президент Сити сказал: «Как и Габриэль [Jesus] и милосердный [Sterling]Влияние этих трех игроков было огромным за те годы, что я здесь.

«Поэтому нам будет их не хватать. Они исключительные игроки, но в силу разных обстоятельств они прогрессируют.

«Челси» и «Арсенал» — две невероятные команды, и их успех и счастье будут нашими.

«Для меня, как я думаю от имени клуба, наша благодарность за их усилия и то, как они ведут себя на поле и за его пределами.

«Вчера было хорошо с Олексом, потому что мы можем попрощаться. К сожалению, с Рахимом и Габриэлем мы не смогли этого сделать, потому что было лето, но вчера за ужином вместе мы смогли попрощаться с ним».

Почему универсальный и надежный Зинченко подходит «Арсеналу»

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Зинченко был известен своей универсальностью и надежностью в «Манчестер Сити».





Футбольный журналист Sky Sports Сэм Блиц:

«Микель Артета искал пополнения в левом защитнике и полузащите в это летнее трансферное окно. «Арсенал» хотел Лисандро Мартинеса из «Аякса», у которого есть опыт игры на обеих позициях, а также в полузащите, но теперь, похоже, он создан для «Манчестер Юнайтед». Рассматривался также Юрий Тильманс из «Лестер Сити», но в последние недели этот интерес угас.

«Есть причина, по которой тренер «Арсенала» нуждается в поддержке в этой роли. На позиции левого защитника Киран Тирни в последние два сезона получил длительные травмы в решающие моменты, и хотя прошлым летом Нуно Таварес был подписан в качестве прикрытия, молодой Португальский крайний защитник боролся в важные моменты и завершил сезон. Он отстает от Седрика Соареша и Гранита Джаки в турнирной таблице левого защитника в конце сезона.

«В полузащите Джака является опорой команды Артеты, но соперников за его определяющую роль мало. Томас Партей, Мохамед Эльнени и Альберт Самби Локонга борются за одну и ту же позицию в основе полузащиты «Арсенала», оставив Джаку в 8-м раунде. .

Если он будет играть в полузащите, роль, которую он регулярно играет на международном уровне, Зинченко бросит вызов Джаке в «Арсенале» — и более пристальный взгляд на их тепловые карты в прошлом сезоне показывает, что эти двое играют в одной и той же зоне поля, хотя Играл украинец На позиции левого защитника игрок «Арсенала» работал из полузащиты.

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Зинченко играет центральную атакующую роль для Украины





«Что касается мяча, статистика пасов Зинченко превосходит Джаку, но этого следовало ожидать, учитывая, что Гвардиола держит мяч и использует его лучше, чем «Арсенал». Зинченко и «Сити» много защищались за «Арсенал» прошлым летом, но международные оборонительные показатели Украины по-прежнему превосходят Джаку. Победил Зинченко. С большим количеством подкатов, перехватов и проблем в воздухе, чем у швейцарского полузащитника, — напоминание о том, что оба игрока работают примерно в одной и той же зоне поля».

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