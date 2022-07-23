Александр Зинченко: «Арсенал» подписал игрока сборной Украины из «Ман Сити» за 32 миллиона фунтов стерлингов | Новости Транспортного Центра

«Арсенал» подтвердил подписание Александра Зинченко из «Манчестер Сити» за 32 миллиона фунтов стерлингов.
«Канониры» заплатили 30 миллионов фунтов стерлингов авансом с дополнительными выплатами в размере 2 миллионов фунтов стерлингов, а игрок сборной Украины подписал долгосрочный контракт с «Эмирейтс».
Зинченко уже присоединился к команде «Арсенала» на предсезонном тренировочном сборе в Орландо, и его номер команды будет объявлен в установленном порядке.
Зинченко провел чуть более шести лет в «Сити» после того, как присоединился к клубу подростком из российской Уфы.
25-летний футболист, которого тренировал Микель Артета во время пребывания в «Арсенале» в качестве помощника главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, может занимать самые разные позиции, в том числе левого защитника и полузащитника.
Понятно, что Артета взволнован перспективой снова работать с Зинченко и ценит его универсальность как игрока.
«Арсенал» искал левого защитника и пытался подписать Лисандро Мартинеса из «Манчестер Юнайтед» из «Аякса», который собирается присоединиться к «Юнайтед» за 57 миллионов фунтов стерлингов.
Зинченко объединяется с бывшим товарищем по команде «Сити» Габриэлем Жезусом в «Арсенале» после того, как бразилец покинул «Аль-Иттихад» и перебрался в северный Лондон в начале этого месяца по сделке в размере 45 миллионов фунтов стерлингов.
Зинченко стал пятой контрактной сделкой с «Арсеналом» летом после прихода Жезуса, Маркиньоса, Мэтта Тернера и Фабио Виейры.
Артета: Зинченко даст нам выбор и разнообразие
После прибытия Зинченко Артета сообщил официальному сайту клуба: «Мы очень рады, что Алекс присоединился к нам. Это игрок, которого я хорошо знаю лично, и за которым я продолжал следить после того, как провел время в «Манчестер Сити».
«Алекс — качественный игрок, и он даст нам варианты и разнообразие. Дело не только в позициях, на которых он может играть, но и в разнообразии, которое он дает нам в атаке и защите.
«Алекс — человек с прекрасными человеческими качествами и характером, и я рад, что все приложили такие огромные усилия, чтобы привести Алекса в клуб».
Между тем, менеджер «Арсенала» Эду сообщил, что этим летом Зинченко был в центре внимания «Арсенала».
Бразилец сказал официальному сайту клуба: «Я очень рад видеть, как мы работаем как команда здесь, в клубе. Мы заранее составили план, и Александр Зинченко был в центре внимания нашего состава.
«Мы рады, что Алекс теперь с нами, потому что у него есть качества, которые, я уверен, выведут нашу команду на новый уровень».
Пеп: влияние Зинченко было огромным
Хосеп Гвардиола высоко оценил влияние Александра Зинченко на «Манчестер Сити» и сказал, что успех украинского футболиста в «Арсенале» разделит его бывший клуб.
Перед тем, как Зинченко перебрался в Эмираты, президент Сити сказал: «Как и Габриэль [Jesus] и милосердный [Sterling]Влияние этих трех игроков было огромным за те годы, что я здесь.
«Поэтому нам будет их не хватать. Они исключительные игроки, но в силу разных обстоятельств они прогрессируют.
«Челси» и «Арсенал» — две невероятные команды, и их успех и счастье будут нашими.
«Для меня, как я думаю от имени клуба, наша благодарность за их усилия и то, как они ведут себя на поле и за его пределами.
«Вчера было хорошо с Олексом, потому что мы можем попрощаться. К сожалению, с Рахимом и Габриэлем мы не смогли этого сделать, потому что было лето, но вчера за ужином вместе мы смогли попрощаться с ним».
Почему универсальный и надежный Зинченко подходит «Арсеналу»
Футбольный журналист Sky Sports Сэм Блиц:
«Микель Артета искал пополнения в левом защитнике и полузащите в это летнее трансферное окно. «Арсенал» хотел Лисандро Мартинеса из «Аякса», у которого есть опыт игры на обеих позициях, а также в полузащите, но теперь, похоже, он создан для «Манчестер Юнайтед». Рассматривался также Юрий Тильманс из «Лестер Сити», но в последние недели этот интерес угас.
«Есть причина, по которой тренер «Арсенала» нуждается в поддержке в этой роли. На позиции левого защитника Киран Тирни в последние два сезона получил длительные травмы в решающие моменты, и хотя прошлым летом Нуно Таварес был подписан в качестве прикрытия, молодой Португальский крайний защитник боролся в важные моменты и завершил сезон. Он отстает от Седрика Соареша и Гранита Джаки в турнирной таблице левого защитника в конце сезона.
«В полузащите Джака является опорой команды Артеты, но соперников за его определяющую роль мало. Томас Партей, Мохамед Эльнени и Альберт Самби Локонга борются за одну и ту же позицию в основе полузащиты «Арсенала», оставив Джаку в 8-м раунде. .
Если он будет играть в полузащите, роль, которую он регулярно играет на международном уровне, Зинченко бросит вызов Джаке в «Арсенале» — и более пристальный взгляд на их тепловые карты в прошлом сезоне показывает, что эти двое играют в одной и той же зоне поля, хотя Играл украинец На позиции левого защитника игрок «Арсенала» работал из полузащиты.
«Что касается мяча, статистика пасов Зинченко превосходит Джаку, но этого следовало ожидать, учитывая, что Гвардиола держит мяч и использует его лучше, чем «Арсенал». Зинченко и «Сити» много защищались за «Арсенал» прошлым летом, но международные оборонительные показатели Украины по-прежнему превосходят Джаку. Победил Зинченко. С большим количеством подкатов, перехватов и проблем в воздухе, чем у швейцарского полузащитника, — напоминание о том, что оба игрока работают примерно в одной и той же зоне поля».
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