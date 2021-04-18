Александр Карелин: Самый опасный олимпийский борец, подробнее

Посмотрите на самого опасного борца на Олимпиаде !!!



Александр Карлин – один из легендарных борцов и один из самых страшных борцов. Он русский борец, которого часто называют по прозвищу «Русский медведь», также как «Русский Кинг-Конг» или «Александр Македонский». Борец был одним из величайших борцов греко-римского стиля. Это было настолько распространено, что побудило его оппозицию и мировые СМИ назвать это «экспериментом», сделав вывод, что такой человек, как он, не может прийти естественным путем и что это своего рода проверка российской науки.

Он участвовал в Олимпийских играх четыре раза и трижды выигрывал золотую медаль и одну серебряную медаль. Он трижды становился первым обладателем золота в своей игре. Он очень долго не проигрывал подряд и продержался 10 лет подряд, не позволив ему забить ни единого гола. Его рост 6 футов 4 дюйма, а вес – 289 фунтов. У него было движение под названием «Молот Карлина». Этим ходом он заставлял своего мерцающего 300-фунтового противника, пока тот лежал лицом вниз на запутывании, пытаясь набрать вес, чтобы он его не понял.

Карелин был признан лучшим борцом греко-римского стиля двадцатого века Международной федерацией совместных стилей борьбы (FILA) и одним из десяти классов непосредственно в Международном зале мастерства борьбы FILA в 2003 году. Его также помнили как лучшего борца в мире. 25 конкурентов века Двадцать. С 1992 года под его именем в Новосибирске проводится ежегодное первенство по борьбе.

Карелин был удостоен звания Героя Российской Федерации в 1997 г., награжден медалью Дружбы народов (1989 г.), далее – Медалью Почета (2001 г.), затем медалью «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. степень (2008 г.).

Взгляните на лучшие моменты борьбы !!!