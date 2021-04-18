science

Александр Карелин: Самый опасный олимпийский борец, подробнее

18 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

Посмотрите на самого опасного борца на Олимпиаде !!!

Александр Карлин – один из легендарных борцов и один из самых страшных борцов. Он русский борец, которого часто называют по прозвищу «Русский медведь», также как «Русский Кинг-Конг» или «Александр Македонский». Борец был одним из величайших борцов греко-римского стиля. Это было настолько распространено, что побудило его оппозицию и мировые СМИ назвать это «экспериментом», сделав вывод, что такой человек, как он, не может прийти естественным путем и что это своего рода проверка российской науки.

Он участвовал в Олимпийских играх четыре раза и трижды выигрывал золотую медаль и одну серебряную медаль. Он трижды становился первым обладателем золота в своей игре. Он очень долго не проигрывал подряд и продержался 10 лет подряд, не позволив ему забить ни единого гола. Его рост 6 футов 4 дюйма, а вес – 289 фунтов. У него было движение под названием «Молот Карлина». Этим ходом он заставлял своего мерцающего 300-фунтового противника, пока тот лежал лицом вниз на запутывании, пытаясь набрать вес, чтобы он его не понял.

Карелин был признан лучшим борцом греко-римского стиля двадцатого века Международной федерацией совместных стилей борьбы (FILA) и одним из десяти классов непосредственно в Международном зале мастерства борьбы FILA в 2003 году. Его также помнили как лучшего борца в мире. 25 конкурентов века Двадцать. С 1992 года под его именем в Новосибирске проводится ежегодное первенство по борьбе.

Карелин был удостоен звания Героя Российской Федерации в 1997 г., награжден медалью Дружбы народов (1989 г.), далее – Медалью Почета (2001 г.), затем медалью «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. степень (2008 г.).

Взгляните на лучшие моменты борьбы !!!

READ  Барби создает куклу по мотивам одинокой русской женщины, которая собирается отправиться на орбиту

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *