Александр Литвиненко: Дэвид Теннант говорит, что почувствовал «ответственность» за роль русского шпиона после знакомства с женой Мариной

Дэвид Теннант рассказал о знакомстве с женой Александра Литвиненко Мариной перед тем, как сыграть покойного русского шпиона в грядущем телесериале.

Доктор из Актер сыграет главную роль в драме ITV. Литвиненков котором рассказывается история его храброй вдовы Марины (которую играет Маргарита Левива), которая неустанно боролась, чтобы убедить британское правительство объявить убийц ее мужа и признать роль российского государства в его убийстве.

Литвиненко был известен как «человек, раскрывший собственное убийство» после того, как в 2006 году помог следователям найти россиян, которые отравили его редким, трудно обнаруживаемым радиоактивным веществом полоний-210 в лондонском отеле.

Во время допросов в полиции на больничной койке он подробно рассказал следователям о событиях, которые привели к его болезни, помогая им выследить его убийц. Литвиненко умер через 22 дня после отравления.

Говоря о Королевской шекспировской труппе Периодические напитки В подкасте Теннант сказал, что игра Литвиненко, откровенного критика Владимира Путина, повлияла на него после съемок, потому что он проводил время с Мариной в реальной жизни.

«Литвиненко осталась со мной из-за ее встречи с Мариной и ее осознания того, что это та жизнь, которой она все еще живет», — сказал он.

«Мы воссоздаем то, что произошло относительно недавно, что было разрушительным для нее и ее жизни и полностью изменило то, какой стала ее жизнь с тех пор. Я чувствовал ответственность за то, чтобы сделать это правильно. История подразумевает, что наш мир все еще живет».

Марина Литвиненко в 2020 году (Толга Акмен/AFP через Getty Images)

Описывая эту историю как «очень современную» и «очень сырую», он добавил: «Она очень актуальна для мира, в котором мы живем, что случилось с этим человеком и о вещах, о которых он говорил всю свою жизнь, о которых говорит его жена Марина. выдающийся человек, он все еще такой. Причина, по которой мы рассказываем эту историю, заключается в том, что она сырая, жизненно важная и важная».

Литвиненкокоторый является детищем люпин Писатель Джордж Кей следует за получившей признание критиков игрой Теннанта в роли серийного убийцы Денниса Нильсена на канале ITV. дис.

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В заявлении ITV говорится, что предстоящий сериал создается при поддержке «нескольких ключевых лиц, участвующих в расследовании и последующем публичном расследовании».