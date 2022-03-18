Александр Овечкин Россия Свобода слова в социальных сетях

В профиле Алекса Овечкина в Instagram есть фотография, на которой звезда «Вашингтон Кэпиталз» улыбается и показывает знак мира, стоя рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Хотя последние две недели на Овечкина оказывалось общественное давление с целью заменить это фото, сделанное в Кремле после того, как Россия выиграла чемпионат мира 2014 года, это может поставить под угрозу жизнь семьи Овечкиных. Нью-Йорк Таймс Об этом сообщается со ссылкой на неназванные источники.

Об этом сообщила корреспондент ESPN Эмили Каплан со ссылкой на неназванные источники. Кэпиталз попросили Овечкина Либо изменить фотографию своего профиля в Instagram, либо деактивировать свой аккаунт, но Овечкин отказался, сославшись на безопасность своей семьи.

После вторжения в Украину российское правительство Введены новые законы Он допускает тюремное заключение на срок до 15 лет для тех, кто описывает конфликт в Украине как войну. Путин в среду сослался на сторонников Запада «Подонки и предатели».

Однако Андрей Солдатов не верит, что Овечкину или его семье будет угрожать опасность, если он изменит фотографию своего профиля в социальных сетях.

Солдатов, эксперт по российской культуре слежки и соавтор Красная паутина: борьба между российскими цифровыми диктаторами и новыми интернет-революционерамиутверждает, что потенциальный риск для Овечкина преувеличен.

«Я немного устал от споров о том, что это слишком опасно», — написал Солдатов в электронном письме ТСН. Он знаменитость, и, ради всего святого, Россия — это не (по крайней мере, сейчас) сталинский Советский Союз. У нас почти каждый день тысячи людей выходят на улицы протестовать. Мои друзья и коллеги возвышают голос против войны, и они не боятся, хотя для них это более опасно».

Николай Петров, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра по иностранным делам Chatham House и эксперт по принятию решений в Кремле, согласен с тем, что Овечкин и его семья вряд ли столкнутся с последствиями.

«Я так не думаю, если бы Овечкин [does] Мы не обвиняем Путина в войне».

Овечкин — один из самых известных спортсменов России. В Instagram, где он на протяжении многих лет публиковал множество сообщений в поддержку Путина, у него 1,6 миллиона подписчиков.

Солдатов, проживающий в Москве, сказал, что известность Овечкина поможет ему защититься.

«Я думаю, самое худшее, что он может получить, — это потеря некоторых контрактов в России — если они у него есть», — сказал Солдатов. У нас есть много общественных деятелей, выступающих против войны, и, по крайней мере, сейчас я не вижу массовых кампаний ненависти против них со стороны российских СМИ. Овечкин рискует потерять свою базу поддержки в России, но не более того».

Представитель «Вашингтон Кэпиталз» сообщил, что ни команда, ни Овечкин не доступны для комментариев.

Предсказывать, как Путин отреагирует на публичную критику или даже на обновленную страницу Овечкина в социальных сетях, — игра лжи.

Военные и политические аналитики годами пытались расшифровать речи Путина и предсказать его следующие шаги. Однако эксперты, изучавшие как бывшего президента страны, так и Федеральную службу безопасности России, или ФСБ, главное ведомство-правопреемник КГБ, разделились во мнениях относительно возможной опасности для Овечкина и его семьи.

Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам, московской исследовательской группы, соучредителем которой является Министерство иностранных дел России, которая консультирует Кремль по вопросам внутренних и внешних дел, сказал, что никто не может точно сказать, что может случиться с Овечкиным, если он изменится. его фото в Instagram или Он выступает против войны в Украине.

«Мы вступили на неизведанную территорию, и оценить личные риски, связанные с занятием четкой политической позиции, практически невозможно», — написал Кортунов в электронном письме ТСН. «Алекс Овечкин — знаменитость, и его страница может находиться под пристальным наблюдением. Трудно предсказать последствия возможного заявления Алекса против Путина».

Публичное выступление, по словам Кортунова, может создать проблемы для тестя Овечкина Кирилла Шубского, который помогает управлять российским «Химкомпозитом», производящим передовые судостроительные материалы. Химкомпозит, который в 2014 году попал под санкции Европейского союза, является дочерней компанией Ростеха, государственной российской оборонной промышленности.

«Я также могу предположить, что Овечкин не хочет создавать проблем своему тестю, публично критикуя Путина», — сказал Кортунов. «В данном случае родственные связи — это не актив, а ответственность».

The New York Times сообщила, что жена и дети Овечкина в настоящее время находятся в России.

Овечкин и Путин поддерживают близкие отношения уже почти десять лет. Одно из первых публичных заявлений Овечкина в поддержку президента России было сделано в 2014 году после того, как Россия вторглась на восток Украины и аннексировала Крым.

Овечкин появился в своем аккаунте в Instagram с баннером с надписью #SaveChildrenFromFascism — хэштегом, который используют пророссийские группы на Украине для поддержки военной интервенции России в Украине. Овечкин написал в этом посте: «Наши деды и бабушки видели ужасы фашизма! Мы не допустим этого в нашем поколении!!

В 2016 году Овечкин получил свадебный подарок от Путина и на приеме была зачитана телеграмма от президента России, Об этом сообщает USA Today.. В 2017 году Овечкин провел кампанию за Путина, положив начало тому, что Овечкин называет общественным движением, известным как «Команда Путина».

«Стань частью этой команды», — написал тогда Овечкин в посте в Instagram. «Для меня это привилегия, это как чувство, когда ты надеваешь футболку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна».

На пресс-конференции 25 февраля, на следующий день после того, как Россия начала вторжение в Украину, Овечкина спросили, поддерживает ли он по-прежнему Путина.

— Типа, я русский, да? — сказал Овечкин. «Вы знаете, это не в моих руках… Пожалуйста, не надо больше войны. Неважно, кто воюет, Россия, Украина, разные страны… Мы должны жить в мире и великом мире».

На вопрос о его поддержке Путина Овечкин ответил: «Он мой начальник, но я не в политике. Я спортсмен».

На данный момент Овечкин — один из двух российских игроков НХЛ, публично комментирующих войну.

Пожарный из Калгари Никита Задоров и его семья в России разместили на украинском флаге смайлики со словами «Нет войне» и «Остановите!!!». в инстаграме.

Задоров — не единственный россиянин, который высказался, несмотря на то, что российская полиция арестовала тысячи участников антивоенных протестов.

Брайан Тейлор, профессор Сиракузского университета и автор книги закон путинизма. Я не вижу, как режим сочтет полезным преследовать этих людей или их семьи».

Иван Ургант, самый известный в России ведущий ночных ток-шоу, 24 февраля опубликовал в своем аккаунте в Instagram, на который подписано более 10 миллионов человек, черный как смоль ящик с подписью «Страх и боль. Нет войне» на русском языке.

Сейчас Ургант со своей семьей находится в Израиле, где 11 марта опубликовал свою фотографию с подписью: «Не паникуйте. Меня отпустили в отпуск, но я скоро вернусь».

Российский теннисист Андрей Рублев и его семья в России написали «Нет войне, пожалуйста» на объективе телекамеры после матча 26 февраля.

Некоторым известным российским спортсменам, возможно, придется осудить Путина и вторжение России в Украину, если они хотят продолжать соревноваться.

Об этом сообщила лондонская «Таймс». Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил на слушаниях во вторник, что британское правительство разрешит отдельным спортсменам из России или Беларуси участвовать в соревнованиях в Великобритании только в том случае, если они получат гарантии того, что отдельные спортсмены не связаны с российскими или белорусскими государствами или странами. лидеры.

Нам нужны гарантии, что они [competitors] Они не сторонники Владимира Путина, — сказал Хаддлстон на слушаниях, — Мы изучаем, какие требования нам могут понадобиться. [to put in place] Чтобы попытаться получить гарантии в этом направлении».

The Times сообщает, что Даниилу Медведеву, теннисисту №1 в мире, может быть отказано в участии в Уимблдоне, если он не даст публичных заверений в том, что не поддерживает Путина. Медведев публично заявил, что хочет «увидеть мир» в Украине, хотя он не критиковал напрямую Путина или российское вторжение.

Сергей Санович, научный сотрудник Принстонского университета, отслеживающий действия Кремля в отношении свободы слова, сказал, что, по его мнению, потенциальные риски для Овечкина преувеличены.

«На прошлой неделе моя знакомая, беременная женщина, опубликовала в Facebook свое несогласие с войной в Украине, к ней приехала полиция и ее оштрафовали», — сказал Санович в интервью ТСН.

«Мы думаем, что Овечкину грозила бы смена имиджа? Я очень сомневаюсь, что… людям нравится [Ovechkin] не брать на себя ответственность. Идея о том, что Овечкин не политик и что он говорит, что он просто спортсмен, настолько лицемерна, что даже смешно».