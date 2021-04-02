Александр Поветкин расстроен поражением нокаутом от Диллиана Уайта, но пока не решил завершить карьеру | Новости бокса

Александр Поветкин был «расстроен» после поражения нокаутом Диллиану Уайту, но он сам примет решение о завершении карьеры, говорит промоутер Андрей Рябинский.

Россиянин был остановлен в четвертом раунде, когда Уайт отомстил за неожиданное поражение прошлым летом в матче-реванше “Rumble on the Rock” в Гибралтаре в минувшие выходные.

Поветкин надеялся остаться на пути к еще одному сражению в чемпионате мира в супертяжелом весе после того, как он безуспешно бросил вызов Энтони Джошуа в 2018 году.













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Увидеть интересный круглый вход Поветкина.



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Поветкин не выдержал агрессии белых



«Да, мы поговорили сразу после боя», – сказал Рябинский. Sky Sports. “ Саша, конечно, расстроен, что не смог смириться с Дилианом.

«Но это спорт, нужно быть готовым к любому исходу».

Уайт предложил кресло Поветкину сразу после нокаута и выразил восхищение бывшим чемпионом WBA.













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Уайт заявляет, что намерен отомстить Поветкину



картина:

Британский участник выразил уважение к бывшему чемпиону мира России



«С первого раунда я направлялся к нему, но потом я подумал:« Знаешь что, дай мне отдохнуть », – сказал Уайт. Sky Sports.

«У меня было искушение пойти в ад за кожей в первом раунде, но, возможно, это было не самым разумным решением, поскольку он является олимпийским золотым медалистом и бывшим чемпионом мира.

Он только что проиграл мне, Джошуа и Кличко. Это показывает, насколько хороший мужчина, и он все еще очень силен. Он бросил свою правую руку, которую я перекинула через плечо.

На вопрос, относился ли Поветкин такое же уважение к Белым, Рябинский ответил: «Саша всегда с уважением относится ко всем своим конкурентам».

41-летний футболист одержал самую драматичную победу в своей карьере над Уайтом в августе, сделав прорыв в финише своего первого боя.

Но Рябинский считает, что Поветкину в спорте больше ничего добиваться не нужно.

«На мой взгляд, сейчас лучшее время для завершения его карьеры», – сказал он.

«Саша сыграл 1: 1 с одним из лучших тяжеловесов мира. Я постараюсь убедить Сашу, но это его решение».

«Мы будем поддерживать его во всех случаях».