Александр Роднянский о том, что будет после побега из путинской России

15 марта, менее чем через три недели после того, как его страна вторглась в Украину, министр обороны России Сергей Шойгу написал письмо министру культуры с требованием убрать из культурной повестки дня деятельность украинского актера, ставшего президентом, Владимира Зеленского в кино и на телевидении. Российская Федерация», ссылаясь на попытки сплотить общественность вокруг агрессивной войны президента Владимира Путина.

В жалобе упоминается и он: двукратный номинант на премию «Оскар» Александр Роднянский («Левиафан», «Нелюбовь»), киевлянин продюсер, который на два десятилетия сделал Россию своим домом.

Роднянский уже бежал из страны. 1 марта его друг получил известие о том, что его оппозиция войне на Украине поставила его под прицел правительства. Роднянский с женой уехали в тот же день. «Я разорвал свои деловые отношения с Россией», — сказал продюсер. разнообразный. «Я оставил все позади. Компания, дом, все. Все, что у меня было».

Последние два месяца Роднянский путешествует между Европой и Лос-Анджелесом, где его производство основано на AR-контенте. Управляя личными и профессиональными обязанностями, внезапно брошенными в поток, продюсер также консультировал президента Зеленского и помогал в усилиях по прекращению войны. Роднянский знал президента еще со времен его руководства украинским телеканалом 1+1, с которым часто работал бывший актер и юморист.

Несмотря на почти три десятилетия жизни и работы в России, где он стал одним из самых успешных и известных продюсеров страны, Роднянский настаивает на том, что с началом завоевания российской армией не могло быть и речи о разделении лояльности. Я всегда был гражданином Украины, проживающим там. Я так и не получил российского гражданства. «Я никогда не хотел,» сказал он. «У меня всегда была эмоциональная привязанность к Украине. Так когда же? [the invasion] Так случилось, я не сомневался».

Более 15 000 россиян были арестованы в ходе антивоенных протестов в начале войны, поскольку Кремль быстро подавил инакомыслие против того, что он назвал «специальной военной операцией» на Украине. Хотя он благополучно бежал из страны, многие друзья и соратники Роднянского были задержаны и допрошены за мелкие преступления, такие как пост в социальных сетях против войны. Художники, актеры, режиссеры и знаменитости были специально идентифицированы правительством и прокремлевскими СМИ. «Я видел себя в списке предателей и врагов», — сказал Роднянский.

Этот опыт заставил его задуматься о своей жизни в России, «природе насилия» и жестокости российского государства в его неспровоцированном нападении на его родину. Картины зверств, совершенных российскими солдатами в Украине, таких как расправа над беззащитными мирными жителями в киевском пригороде Бука, лишили Роднянского дара речи. Однако он также признал, что путинский режим не менее жесток в своих нападках на собственный народ. «То, что мир увидел в Буче… было опробовано в России», — сказал он. «Это была российская реальность в течение многих лет».

На фоне призывов к бойкоту российских компаний и санкциям против Путина, его ближайшего окружения и многих олигархов, нажившихся на своих связях с Кремлем, Роднянский, тем не менее, остается непоколебимым в том, что голоса инакомыслия в России не должны заглушаться с помощью культурных бойкотов. Он также защищал работу Киноприм, кинофонда стоимостью 100 миллионов долларов, созданного миллиардером Романом Абрамовичем, который попал под санкции британских законодателей за предполагаемые тесные связи с Путиным.

Роднянский, работавший в консультативном совете «Киноприм», но не получавший от него никакого финансирования, сказал, что фонд последовательно поддерживал «менеджеров, которые неоднократно подвергались публичному унижению со стороны государства, государственных СМИ, [and] Их называют предателями и врагами народа из-за их антивоенной и антирежимной позиции». охарактеризованы как сфабрикованные и политически мотивированные обвинения. Участие в официальном конкурсе Каннского кинофестиваля последнего фильма Серебренникова «Жена Чайковского»», получившего финансирование от «Киноприм».

Роднянский продолжил: «Я считаю, что этот фонд делает большую работу, и было бы очень несправедливо позволять великим кинематографистам и их фильмам делать абсолютно бесплатно, независимо, в истинно свободном духе — было бы несправедливо делать их заложниками санкций. [against Abramovich]. «

В Москве Роднянский оставил около 15 сериалов в разработке и производстве, хотя его лос-анджелесская планка, которая в прошлом году подписала с Apple первичное соглашение о производстве международных многоязычных шоу для Apple Plus TV, не пострадала. по войне. Капли.

Проекты в списке AR-контента включают советскую драму «Красная радуга», которая в августе прошлого года получила награду Mania Forum Series за лучший проект; «Допрос президента», адаптированный из рассказа бывшего аналитика ЦРУ Джона Никсона о допросе Саддама Хусейна, поставленном Зиадом Дуири. и «Хан», эпический боевик о Чингисхане и Монгольской империи под руководством шоураннера Криса Коллинза («Сыны анархии»), который был приобретен компанией North American Fox Entertainment.

Художественные фильмы включают «Что происходит», первый англоязычный фильм режиссера Андрея Звягинцева, сыгравшего вместе с Роднянским в номинированных на премию «Оскар» драмах «Левиафан» и «Нелюбовь»; и «Моника», третий фильм Кантемира Балагова, чей «Дырл» Роднянского стал лучшим режиссером на Каннском фестивале «Особый взгляд» в 2019 году.

На данный момент Роднянский видит мрачное будущее для своих бывших российских коллег. «Не думаю [there is the possibility of] Какой российский кинорынок на данный момент», — сказал он, спросив о возможности бума государственных фильмов и национальных фильмов. Российское государство будет финансировать некоторые фильмы и сериалы. Но до рынка ему далеко [existed] Раньше, потому что я не… Я думаю, что есть предприниматели, которые хотят и могут поддерживать производство фильмов или телешоу».

Однако влияние выходит за рамки только возможности финансирования, производства и распространения будущих проектов. Многим порядочным россиянам стыдно. Это очень плохое время для них. Даже для людей, которые никогда не поддерживали Путина, никогда за него не голосовали и протестовали. «Этим людям стыдно, потому что они хорошие люди», — сказал Роднянский. «То, что такая огромная страна стала во многом изгоем, изолированной, еще более изолированной, — это трагедия для России».

Продюсер сказал, что еще слишком рано говорить о том, что ждет нас в будущем, и предсказал, что возвращение в Россию может быть возможным, «когда война закончится, [and] Когда Путин закончит». Он добавил: «Но на данный момент я не думаю, что это возможно. Я думаю, что Россия должна быть наказана разными способами. Она заслуживает».