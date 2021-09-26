Александр Усик раздражает Энтони Джошуа, опрокидывая боксерский имидж в супертяжелом весе

Энтони Джошуа нуждался в нокаутирующем ударе.

Вступив в финальный раунд защиты титула в супертяжелом весе против Александра Усика, 31-летний мощный панчер из Лондона и одна из крупнейших мировых звезд бокса опоздал на судейские карточки, проиграв раунды раньше более мелкому мастеру. вызывающе. Когда прозвенит звонок, нажмите вперед.

Но Усик закончил спектакль.

34-летний Усик из Украины приземлился слева и справа рано, успокоив толпу на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. В конце 12 века Усик шевелил Джошуа левой рукой, нанося серию ударов по веревкам, когда приближался последний колокол.

Этот последний подтвержденный раунд привел Усича к единогласному решению выиграть битву, которую большинство наблюдателей ожидали от него проигрыша. Судьи игры засчитали 117-112, 116-112 и 115-113, все в пользу Осека.

Счет успокоил почти 70 000 зрителей, большинство из которых поддержали Джошуа, пели в унисон во время первых туров. Но это не удивило Усика, бывшего бесспорного чемпиона в первом тяжелом весе, который поднялся в супертяжелый вес в 2019 году.