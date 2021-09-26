Александр Усик раздражает Энтони Джошуа, опрокидывая боксерский имидж в супертяжелом весе

Энтони Джошуа нуждался в нокаутирующем ударе.
Вступив в финальный раунд защиты титула в супертяжелом весе против Александра Усика, 31-летний мощный панчер из Лондона и одна из крупнейших мировых звезд бокса опоздал на судейские карточки, проиграв раунды раньше более мелкому мастеру. вызывающе. Когда прозвенит звонок, нажмите вперед.
Но Усик закончил спектакль.
34-летний Усик из Украины приземлился слева и справа рано, успокоив толпу на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. В конце 12 века Усик шевелил Джошуа левой рукой, нанося серию ударов по веревкам, когда приближался последний колокол.
Этот последний подтвержденный раунд привел Усича к единогласному решению выиграть битву, которую большинство наблюдателей ожидали от него проигрыша. Судьи игры засчитали 117-112, 116-112 и 115-113, все в пользу Осека.
Счет успокоил почти 70 000 зрителей, большинство из которых поддержали Джошуа, пели в унисон во время первых туров. Но это не удивило Усика, бывшего бесспорного чемпиона в первом тяжелом весе, который поднялся в супертяжелый вес в 2019 году.
«Бой прошел именно так, как я ожидал», – сказал Усек, у которого теперь 19-0. «Было несколько моментов, когда Энтони толкал меня, но ничего особенного».
Джошуа вошел в бой с естественным преимуществом в росте – рост 6 футов 6 дюймов по сравнению с ростом Усика 6 футов 3, а при весе 240 фунтов он превосходил соперника более чем на 18 фунтов. Он также выигрывал чемпионаты в супертяжелом весе в четырех различных боксерских организациях: Всемирной федерации бокса, Всемирной боксерской организации, Международной федерации бокса и Международной боксерской организации.
Но Усик, счетный инструмент, показал превосходные ноги и выиграл первые три раунда, найдя лучшие углы, а затем удары вниз: прямой левый, который привлек внимание Джошуа в первом раунде; Слева к голове, которая подкосила колени Джошуа в третьем. Усик сказал, что его ранний успех побудил его оказывать на него большее давление, но затем он вспомнил о своем плане играть.
«Сначала я сильно ударил его и попытался выгнать», – сказал Усик. «Но затем тренеры сказали, остановись и делай свое дело».
Джошуа выигрывал раунды в середине битвы, полагаясь на свои удары руками и руками по корпусу, восстанавливая силы, чтобы повысить свою точность, и надев Усика. К 10-му дню у Усика были красные отметины под каждым глазом и дырочка в правой брови. Правый глаз Джошуа также распух, что сделало его более легкой мишенью для левого Осика.
Перед боем Джошуа и его сторонники представили мероприятие как праздник – первое шоу на стадионе и самое посещаемое боксерское мероприятие в Англии с начала пандемии коронавируса. Они также представили это как формальность. Джошуа встретился с Усеком только потому, что WBO заказал бой, и Джошуа и его промоутеры по мрумбоксингу откровенно говорили о том, чтобы подобрать победителя между Тайсоном Фьюри и Деонтей Уайлдером, который должен провести бой 9 октября.
Массовый бой в тяжелом весе имел финансовый смысл. Джошуа привлекает огромную аудиторию. Его аккаунт в Instagram насчитывает 12,9 миллиона подписчиков, а его победа над Владимиром Кличко привлекла 90000 зрителей на лондонский стадион Уэмбли в апреле 2017 года.
Вместо этого Усик и Джошуа привели еще один пример того, как быстро может измениться тяжелый ландшафт.
В середине мая Хирн и Фьюри объявили о соглашении на объединительный матч в середине лета между Фьюри и Джошуа в Саудовской Аравии. Но через несколько дней после объявления о сделке американский арбитр приказал Фьюри встретиться с Уайлдером, который применил пункт о реванше после проигрыша Фьюри в феврале 2020 года, и подал в суд, чтобы обеспечить его соблюдение.
Это подорвало юридическое решение Джошуа-Фьюри и привело к поединку Джошуа с Усиком, который закончился расстройством, из-за которого промоутеры изменили планы.
Незадолго до начала матча промоутер Джошуа Эдди Хирн сказал, что теперь бывший чемпион, скорее всего, воспользуется своим контрактным правом на немедленный матч-реванш.
«Что касается меня, он идет прямо на матч-реванш, – сказал Хирн. «Но ему придется принести что-то другое».
Но Усик сказал внутреннему интервьюеру, что не видел своих детей несколько месяцев и что ему нужно время с семьей.
«Я сейчас не думаю о матче-реванше, – сказал он.
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