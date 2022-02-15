Алекса Деми рассказала, что на съемку «экстази» сцены с русской рулеткой ушло два дня.

Примечание редакции: впереди спойлеры трансВторой сезон, шестая серия.

следующий трансВ пятой серии второго сезона рассказывается, что Кэсси (Сидни Суини) тайно спала с бывшим парнем своей лучшей подруги Мэдди (Алекса Деми). Большой поединок в стиле Суперкубка Среди врагов, которые теперь мертвы.

К сожалению, это не та конфронтация, с которой зрители столкнулись в шестом эпизоде ​​прошлой ночи. Вместо этого между Мэдди и его бывшим Нейтом (Джейкоб Элорди) произошла большая королевская битва, который (осторожно, спойлер 🙂 появился в доме Мэдди, чтобы сыграть в ужасную игру в русскую рулетку, угрожая выстрелить ему в голову, если Мэдди не Не возвращаю диск с кадрами, осуждающими его отца. Расширенная последовательность пугает своей интенсивностью, когда Элорди и особенно Деми делают несколько необычных действий, чтобы создать нужное настроение. Понятно, что в этот момент оба актера ушли в темное место, поэтому неудивительно, что эта сцена была одной из самых сложных съемок для них до сих пор.

«[It was] Деми рассказала о своем опыте работы со сценой в «Нелегко сниматься» трансДля эпизода: «Действительно, больно заходить в твою спальню, а там сидит кто-то, кого ты любишь, кто, как ты думал, любит тебя, и угрожает тебе пистолетом».

Актриса расширила эти идеи в недавнем интервью с ней. Развлекательный еженедельник Она согласилась, что это была самая сложная сцена, для которой ей приходилось сниматься. транс уже. «Это была очень сложная сцена не только из-за пистолета в моей голове, но и потому, что она была разработана очень специфическим образом», — сказала она, отметив, что со всеми тонкими движениями камеры сцена заняла целых два дня. съемки фильма.

«Это такая напряженная сцена, что когда ты не снимаешься… как актриса, тебе просто нужно попытаться остаться в своем собственном мире», — сказала она о своем образе мышления, с которым ей пришлось столкнуться, чтобы правильно отразить физический страх в этот момент. «Я определенно не из тех актеров, которые могут просто прервать такую ​​сцену и начать смеяться и шутить. Я должен как бы оставаться в своем собственном мире и настраиваться на всех остальных».

Говоря о мотивах Мэдди в этой сцене, Деми отметила, что поначалу ее персонаж остается под вопросом, насколько «тот, с кем она была так долго и так близко», согласится с его угрозами.

«Может быть, на секунду вы думаете, что он изменяет, вы не думаете, что он на самом деле зашел так далеко, чтобы застрелить ее, что кажется безумием», — сказала она. «Несмотря на то, что она напугана, она пытается проверить, как далеко может зайти этот человек, который, как она думала, любит ее. В режиме выживания она прокручивает в голове все возможные ситуации, и мы видим, как этот человек уходит, что ломает ее. Это грустно видеть, что она переживает что-то настолько жестокое и травмирующее, и это момент, который действительно меняет для нее все».

Однако, несмотря на все это, Деми утверждает, что в целом ей нравилась арка второго сезона ее персонажа, которая также включала поддержку своих друзей в трудную минуту (таких как Рю) и установление близких отношений с наставником и образованной богатой матерью (Минка). Kelly) за присмотр за своим ребенком. . «Мне нравится, что мы видим больше слабости. Мне нравится, что в этом сезоне она более тонкая и изощренная, а не на вашем лице каждую секунду», — сказала она. «Я надеялся, что он эволюционирует из [Nate] отношения, и мы, кажется, движемся в этом направлении». Мы можем только надеяться, что это так.

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