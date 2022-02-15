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Алекса Деми рассказала, что на съемку «экстази» сцены с русской рулеткой ушло два дня.

15 февраля, 2022
Muhammad

Примечание редакции: впереди спойлеры трансВторой сезон, шестая серия.

следующий трансВ пятой серии второго сезона рассказывается, что Кэсси (Сидни Суини) тайно спала с бывшим парнем своей лучшей подруги Мэдди (Алекса Деми). Большой поединок в стиле Суперкубка Среди врагов, которые теперь мертвы.

К сожалению, это не та конфронтация, с которой зрители столкнулись в шестом эпизоде ​​прошлой ночи. Вместо этого между Мэдди и его бывшим Нейтом (Джейкоб Элорди) произошла большая королевская битва, который (осторожно, спойлер 🙂 появился в доме Мэдди, чтобы сыграть в ужасную игру в русскую рулетку, угрожая выстрелить ему в голову, если Мэдди не Не возвращаю диск с кадрами, осуждающими его отца. Расширенная последовательность пугает своей интенсивностью, когда Элорди и особенно Деми делают несколько необычных действий, чтобы создать нужное настроение. Понятно, что в этот момент оба актера ушли в темное место, поэтому неудивительно, что эта сцена была одной из самых сложных съемок для них до сих пор.

«[It was] Деми рассказала о своем опыте работы со сценой в «Нелегко сниматься» трансДля эпизода: «Действительно, больно заходить в твою спальню, а там сидит кто-то, кого ты любишь, кто, как ты думал, любит тебя, и угрожает тебе пистолетом».

Актриса расширила эти идеи в недавнем интервью с ней. Развлекательный еженедельник Она согласилась, что это была самая сложная сцена, для которой ей приходилось сниматься. транс уже. «Это была очень сложная сцена не только из-за пистолета в моей голове, но и потому, что она была разработана очень специфическим образом», — сказала она, отметив, что со всеми тонкими движениями камеры сцена заняла целых два дня. съемки фильма.

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«Это такая напряженная сцена, что когда ты не снимаешься… как актриса, тебе просто нужно попытаться остаться в своем собственном мире», — сказала она о своем образе мышления, с которым ей пришлось столкнуться, чтобы правильно отразить физический страх в этот момент. «Я определенно не из тех актеров, которые могут просто прервать такую ​​сцену и начать смеяться и шутить. Я должен как бы оставаться в своем собственном мире и настраиваться на всех остальных».

Говоря о мотивах Мэдди в этой сцене, Деми отметила, что поначалу ее персонаж остается под вопросом, насколько «тот, с кем она была так долго и так близко», согласится с его угрозами.

«Может быть, на секунду вы думаете, что он изменяет, вы не думаете, что он на самом деле зашел так далеко, чтобы застрелить ее, что кажется безумием», — сказала она. «Несмотря на то, что она напугана, она пытается проверить, как далеко может зайти этот человек, который, как она думала, любит ее. В режиме выживания она прокручивает в голове все возможные ситуации, и мы видим, как этот человек уходит, что ломает ее. Это грустно видеть, что она переживает что-то настолько жестокое и травмирующее, и это момент, который действительно меняет для нее все».

Однако, несмотря на все это, Деми утверждает, что в целом ей нравилась арка второго сезона ее персонажа, которая также включала поддержку своих друзей в трудную минуту (таких как Рю) и установление близких отношений с наставником и образованной богатой матерью (Минка). Kelly) за присмотр за своим ребенком. . «Мне нравится, что мы видим больше слабости. Мне нравится, что в этом сезоне она более тонкая и изощренная, а не на вашем лице каждую секунду», — сказала она. «Я надеялся, что он эволюционирует из [Nate] отношения, и мы, кажется, движемся в этом направлении». Мы можем только надеяться, что это так.

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