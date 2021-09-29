Алексей Бурков: США депортируют российского хакера, осужденного на фоне кибернетической напряженности с Москвой

В понедельник представители ICE вызвали Джона Ф. Кеннеди из Нью-Йорка. 31-летний Алексей Бурков, летевший коммерческим рейсом из международного аэропорта Кеннеди, сообщил CNN, что представитель ICE Дэнни Беннетт.

По данным МВД России, российские власти арестовали Буркова во вторник после того, как он прибыл в международный аэропорт Шереметьево в Москве. В России пресс-секретарь МВД Ирина Волк заявила, что Бурхов обвинялся в мошенничестве с картами и секретной торговле финансовыми данными в период с 2008 по 2015 год.

Это крупнейший прорыв в деле о киберпреступности с тех пор, как в июне президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина расправиться с хакерами, действующими с российской территории после серии атак программ-вымогателей на американские компании.

До его ареста в 2015 году власти США считали Бурко ключевым игроком в российском преступном киберпреступном мире, где он управлял веб-сайтом, который способствовал мошенничеству с кредитными картами на сумму более 20 миллионов долларов. Он также вел веб-форум, доступный только по телефону, который, по мнению судебных органов, служил местом встречи для «элитных киберпреступников».

Бурко был депортирован из Израиля в США в 2019 году и после суда приговорен в июне 2020 года к девяти годам тюремного заключения за кражу личных данных, отмывание денег и другие преступления.

Буркову недавно грозило более трех лет тюрьмы в США, включая его первоначальный приговор, а также время, проведенное под стражей. Но 25 августа по решению суда Бурхов был освобожден из-под стражи и передан под стражу ICE, заявили официальные лица США.

“Это не [prisoner] Обмен », – заявила CNN официальный представитель судебной системы Николь Наваз Оксман.

На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Адвокат Бурко Грегори Стомбэк не ответил на запросы о комментариях во вторник во время судебного процесса в США.

Возвращение Буркова в Россию – последний шаг в долгой правовой и геополитической драме.

Борьба за капитуляцию

После ареста Буркова в Израиле в 2015 году официальные лица США и России потребовали его экстрадиции. В откровенной последней попытке оттолкнуть от дела российские власти арестовали в апреле 2019 года в московском аэропорту американо-израильскую женщину по обвинению в перевозке марихуаны. Однако израильтяне начали депортировать Бурко в США, и в ноябре 2019 года он предстал перед федеральным судом Вирджинии.

Его высылка происходит из-за того, что официальные лица США подозревают, что российские чиновники сократят деятельность базирующихся в России киберпреступников, вынудив его закрыть в мае крупного оператора трубопроводов США. Заместитель директора ФБР Пол Эбботт заявил 14 сентября, что «нет никаких признаков» того, что Москва расправляется с группами вымогателей.

Это не первый случай, когда дело о киберпреступности российского подростка вызывает трения между Москвой и Вашингтоном.

Полиция Чехии арестовала российского чиновника в 2016 году по приказу властей США, обвинив его во взломе профессионального сетевого сайта LinkedIn в 2012 году. 2020 приговорил его к более чем семи годам лишения свободы.

“Россия использует ряд инструментов для предотвращения депортации своих граждан в Соединенные Штаты для предъявления уголовных обвинений”, – сказал CNN Шейн Стэнсбери, бывший помощник прокурора США в Южном округе Нью-Йорка. «Неудивительно, что подача конкурирующего запроса на передачу обслуживания является одним из таких инструментов».