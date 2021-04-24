Алексей Навальный, враг Путина, прекращает голодовку в России

Заключенный в тюрьму лидер российской оппозиции Алексей Навальный прекратил свою трехнедельную голодовку в пятницу, поставив в неловкое положение Кремль на улице и спровоцировав протесты у себя дома.
Голодовка на 24 дня, сообщил Навальный Она оставила его таким худым Это выглядело как «скелет, шатается, ходит в своей камере», и это стало последней битвой в очень опасном многолетнем соперничестве между президентом Владимиром Путиным и его самым известным внутриполитическим оппонентом.
Г-н Путин отказывается даже говорить от имени г-на Навального, в то время как полиция и прокуратура атакуют его политическую организацию с арестами, и в этом месяце он предпринял попытку запретить его вообще. Г-н Навальный обслуживает проф. Приговорен к более чем двум годам тюремного заключения за нарушение условно-досрочного освобождения по обвинительному приговору, который, по его словам, является политически мотивированным.
Но даже в тюрьме ему удалось запутать Путина перед дилеммой: либо он соглашается на его требования лечения от своих личных врачей, либо рискует стать мучеником.
На протяжении многих лет г-н Навальный руководил очень эффективным следственным подразделением, которое поставило г-на Путина в неловкое положение и дискредитировало его правительство. Видео были сняты блестяще Разоблачение коррупции в высших эшелонах власти. Он постоянно называет партию Путина «Единая Россия» баней «мошенников и воров».
Г-н Навальный также продолжал определять повестку дня политической оппозиции в преддверии парламентских выборов, намеченных на осень. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы в среду, украв у них часть фонарей. Ежегодное выступление г-на Путина о положении нации.
Навальный сказал, что прекратил голодовку по совету врачей и потому, что его требования были частично выполнены.
31 марта он объявил голодовку, требуя въезда своих личных врачей. Лечение проблем со здоровьем Это, вероятно, произошло от него Отравление С химическим оружием в прошлом году.
Г-н Навальный обвинил российское правительство, заявив об этом НовичукРедкий нервно-паралитический газ, который до распада производили только в России и Советском Союзе, В августе прошлого года его положили в нижнем белье в гостиничный номер. В то время он организовывал свою политическую группу для местных выборов. Кремль отрицает свою причастность к отравлению.
Г-н Навальный был эвакуирован в Германию в состоянии комы, выздоровел и в январе вернулся в Россию, где был арестован в аэропорту.
В тюрьме он сообщил о боли в спине и онемении в ногах и руках. Ранее в этом месяце анализы показали признаки возможной почечной недостаточности, которая может привести к фатальной аритмии в сердце г-на Навального, сказали его врачи.
Администрация тюрьмы никогда не разрешала вход личному врачу г-на Навального. Они действительно доставили его из камеры сначала в тюремную больницу, а затем в гражданскую больницу, и на этой неделе они позволили специалистам осмотреть его.
«Доктора, которым я полностью доверяю, заявили, что мы достигли достаточно, чтобы остановить мое голодание», – сказал Навальный в заявлении, опубликованном в его аккаунте в Instagram в пятницу. Он сказал, что врачи также посоветовали ему, что, если он продолжит голодовку, «на лечение не останется никого».
Навальный сказал, что он также прервал свой пост, потому что некоторые сторонники объявили голодовку в знак солидарности с ним, и он не хотел рисковать их здоровьем.
Личные врачи г-на Навального А. утверждение Четверг определяет, что органы здравоохранения разрешили тюрьму после его перевода в гражданскую больницу, включая проверки независимыми неврологами. Врачи сказали, что получили также результаты его анализов, которые частично соответствовали требованиям голодовки.
В заявлении, подписанном личным врачом г-на Навального Анастасией Васильевой и четырьмя специалистами, говорится, что они не обращались с просьбой о личном допросе г-на Навального. Но они сказали, что было сделано достаточно, чтобы оправдать прекращение забастовки.
Продолжительная голодовка, хотя и была рискованной для лично г-на Навального, оставила его дело в повестке дня западных правительств, несмотря на наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в этом месяце, что российское правительство столкнется с “последствиями, если г-н Навальный умрет”. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также выразил обеспокоенность и проинформировал российское правительство: «Здесь лежит большая ответственность перед президентом Путиным».
Что касается внутренней политики, голодовка г-на Навального и ухудшение его здоровья привели к уличным протестам в среду в городах по всей России.
Протесты вытеснили сотрудников ОМОНа в российские города в тот день, когда Путин намеревался привлечь внимание Состояние речи нации Послание надежды на экономический рост по мере выхода страны из пандемии коронавируса. К концу дня полиция арестовала почти 1500 протестующих по всей стране.