Алексей Навальный, враг Путина, прекращает голодовку в России

Заключенный в тюрьму лидер российской оппозиции Алексей Навальный прекратил свою трехнедельную голодовку в пятницу, поставив в неловкое положение Кремль на улице и спровоцировав протесты у себя дома.

Голодовка на 24 дня, сообщил Навальный Она оставила его таким худым Это выглядело как «скелет, шатается, ходит в своей камере», и это стало последней битвой в очень опасном многолетнем соперничестве между президентом Владимиром Путиным и его самым известным внутриполитическим оппонентом.

Г-н Путин отказывается даже говорить от имени г-на Навального, в то время как полиция и прокуратура атакуют его политическую организацию с арестами, и в этом месяце он предпринял попытку запретить его вообще. Г-н Навальный обслуживает проф. Приговорен к более чем двум годам тюремного заключения за нарушение условно-досрочного освобождения по обвинительному приговору, который, по его словам, является политически мотивированным.

Но даже в тюрьме ему удалось запутать Путина перед дилеммой: либо он соглашается на его требования лечения от своих личных врачей, либо рискует стать мучеником.