Владимир Путин может предпочесть, чтобы люди забыли о находящемся в заключении лидере российской оппозиции Алексей Навальныйно Кинотеатр Глаз с отличием нет.

Выставка «Награды», посвященная искусству и ремеслу документального кино, объявила сегодня свой незабываемый список самых запоминающихся тем реалистичного кино 2023 года с именем Навального в центре. Отмеченный наградами фильм рассказывает историю адвоката и борца с коррупцией, которого чуть не убили в ходе заговора с целью отравления Кремля в 2020 году. НавальныйРежиссер Даниэль Рор.

Вместе с Навальным в списке Незабываемых находится еще один политический лидер — Гейб Гиффордс, бывший конгрессмен от Аризоны, тяжело раненный при покушении в 2011 году. Гейб Джеффордс не отступитРежиссеры Бетси Уэст и Джули Коэн.

Нэн Голдин, художница в основе документального фильма Лауры Пойтрас Вся красота и кровопролитие, также предоставьте список. Обладатель Золотого льва на Венецианском кинофестивале, фильм исследует новаторскую фотографическую работу Голдин и ее кампанию по разоблачению пагубного наследия семьи Саклер, владельцев производителя оксиконтина Purdue Pharma.

Ирландский певец Сенад О’Коннор, подданный Кэтрин Фергюсон Ничто не сравнитсяОн также был выбран, чтобы быть незабываемым. Документальный фильм исследует, как критика О’Коннор католической церкви в Ирландии в начале 1990-х годов — она высказалась против жестокого обращения с детьми со стороны священников-педофилов раньше, чем любой другой общественный деятель — подорвала ее музыкальную карьеру.

Герои нескольких главных претендентов на «Оскар» также попали в «Незабываемые», в том числе братья Дели в глубине души. Все дышитпокойная французская пара и вулканологи в огонь любвирежиссер Роберт Дауни-старший и режиссер Рид Дэвенпорт, герой собственного фильма я не видел тебя там [See the full list of Unforgettables below]

«Десять лет назад Cinema Eye была первой организацией, которая воздала должное признанию документальных тем, их отношениям с кинематографистами и их существенному вкладу в документальное кино», — отмечается в заявлении организации. В этом году в честь 10-летия «Списка незабываемых», а также столетия со дня рождения Роберта Флаэрти. Северный Нанук Cinema Eye представляет годовой тематический праздник, цель которого еще больше поставить под сомнение важность документальных тем».

Вот список Незабываемых фильмов 2023 года, за которыми следует длинный список победителей Приза зрительских симпатий:

Незабываемые вещи

Мухаммед Сауд и Надим Шехзад /Все дышит

Нэн Голден /Вся красота и кровопролитие

меч чунь /плохой топор

Ребекка Хант /Пеппа

Катя и Морис Крафт /огонь любви

Гейб Гиффордс /Гейб Джеффордс не отступит

Рид Дэвенпорт /я не видел тебя там

Зарифа Гафари /в ее руках

Эли Тимонер /Последняя поездка домой

Дорис Муньос /Мега

Брэндон Ли /моя старая школа

Алексей Навальный /Навальный

Шинед О’Коннор/Ничто не сравнится

Роберт Дауни старший /СР.

Битатэ Уру Эу Вау Вау и Нейдинья Бандейра /Область, край

Лонг-лист премии «Выбор народа»

Все дышит/ Режиссер Шунак Сен

Вся красота и кровопролитие/ Режиссер Лаура Пойтрас

фильм о балконеРежиссер: Пол Лозински

огонь любви/ Режиссер Сара Доса

Спокойной ночи Оби/ Режиссер Райан Уайт

Аллилуйя: Леонард Коэн, Путешествие, Песня/ Режиссеры Дэн Геллер и Дина Голдфейн

в ее рукахРежиссеры Тамана Аязи и Марсель Миттельсевен

Последняя поездка домойРежиссер: Энди Тиммонер

Луи Армстронг Блэк энд Блюз/ Режиссер Саша Дженкинс

МегаРежиссер: Изабель Кастро

Дневной сон МонахРежиссер Бретт Морган

моя старая школаРежиссер Джуно Маклеод

НавальныйРежиссер Даниэль Рор

Ничто не сравнится/ Режиссер Кэтрин Фергюсон

СР./ Режиссер Крис Смит

Область, край/ Режиссер Алекс Приц