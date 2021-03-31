Алексей Навальный объявил голодовку в российской тюрьме

Алексей Навальный, главный критик Путина, объявил голодовку.

Он сказал, что решил объявить голодовку после того, как ему отказали в медицинской помощи в российской тюрьме.

В настоящее время он отбывает два с половиной года тюремного заключения за пропущенные слушания по делу об условно-досрочном освобождении.

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Алексей Навальный объявил, что объявит голодовку в российской тюрьме, чтобы обратиться к врачу.

Навальный, ведущий критик президента России Владимира Путина, в настоящее время отбывает два с половиной года тюремного заключения за отсутствие слушаний по условно-досрочному освобождению, пока он лечился от отравления нервно-паралитическим газом в Новичке, Россия.

«Право вызвать специалиста для обследования и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, несмотря на то, что я не виноват», – сказал он. Он сказал в Твиттере. «Вот почему я призываю врача разрешить мне осмотр, и пока это не произойдет, я буду объявить голодовку».

В инстаграм посте подробнееНавальный сказал, что страдает от боли в спине и потерял чувствительность в частях правой и большей части левой ноги.

Непонятно, что вызвало его боль.

В своем сообщении в Instagram он сказал, что просил вызвать врача для лечения и приема лекарств, но его запрос был отклонен.

«Вместо медицинской помощи меня пытают лишением сна (они будят меня 8 раз за ночь), а администрация поощряет осужденных активистов (известных как« козы ») терроризировать заключенных, чтобы они не убирали это место или поблизости – моя кровать, – написал он. «Говорят так:« Леша, извини, а нам страшно страшно ». Это район Владимирской области. Жизнь заключенного стоит меньше пачки сигарет. “

Публикация Алексея Навального (navalny)

В начале февраля Навальный начал свой 30-месячный тюремный срок.

Ранее в этом месяце он сравнил условия жизни в тюрьме с «концентрационным лагерем» и сказал, что он находится под наблюдением 24 часа в сутки.

Он сказал, что вставал каждый час, чтобы убедиться, что не убежал.

«Три вещи никогда не перестают меня удивлять», – добавил он. “ Звезды в небе над нами, императив внутри и внушающее благоговение чувство, когда вы проводите ладонью по свежеобритой голове.

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