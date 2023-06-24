Алексей Навальный получил циничные требования к руководству российских тюрем о домашнем кенгуру, балалайке и бутылке самогона.

В список диковинных просьб входили мегафон для заключенного в соседней камере, «чтобы он мог кричать громче», массажное кресло и награда высшего разряда по карате заключенному, «убившему человека голыми руками».

Навальный, критик Владимира Путина, опубликовал в Твиттере свои контакты с тюремной администрацией, пояснив, как они устроили ему «развлечение».

г-н Навальный «Когда сидишь в карцере, — писал он, — и немного развлекаешься, можно наслаждаться перепиской с руководством».

В настоящее время он находится в колонии строгого режима в Мелихово, примерно в 115 милях к востоку от Москвы.

46-летний мужчина выразил недовольство тем, что ему не разрешают держать в камере кенгуру.

Его пост в Твиттере гласил: «Это самая важная и ужасная вещь. Я не могу пройти мимо этого… Я буду продолжать бороться за свое неотъемлемое право на кенгуру».

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Возможно, Навального «медленно травили» в тюрьме

В Мексике нашли десятки мешков с человеческими останками.

В марте прошлого года он был откровенным критиком Владимира Путина и войны на Украине. Он был приговорен к девяти годам лишения свободы После того, как его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в неуважении к суду.

Сообщается, что Навальный похудел на 8 кг чуть более чем за две недели, находясь в тюрьме, и, по-видимому, страдал от загадочной болезни из-за Заявления об отравлении.

Ранее он страдал от отравления нервов Новичком до своего тюремного заключения, в котором он обвинил Кремль.

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Он также сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме. Ему грозит 30-летний тюремный сроккоторые его помощники назвали «нелепыми утверждениями».

4 июня Навальному исполнится 47 лет, и, чтобы отпраздновать свой день рождения, он созвал свою команду на митинги по всей России и в других местах.