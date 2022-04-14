Алексей Навальный призывает к созданию «информационного фронта» в социальных сетях против России | Алексей Навальный

Алексей Навальный призвал к созданию «информационного фронта» против вторжения России в Украину, поскольку заключенный в тюрьму лидер оппозиции утверждал, что результаты опроса, показывающие, что 75% россиян поддерживают конфликт, были «кремлевской ложью».

В длинной серии твитов Навальный призвал западных лидеров поддержать масштабную рекламную кампанию в социальных сетях, чтобы взломать кремлевскую пропаганду о вторжении.

«Нужна реклама. Много рекламы. Массовая национальная антивоенная кампания начнется с рекламной кампании. Двести миллионов показов в день, охвативших дважды каждого российского интернет-пользователя. Истории, посты, вводные истории. По России, в городах и селах На каждом устройстве», — написал Навальный, на планшете и на каждом телефоне.

Джо Байден, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи, президент Alphabet, владельца Google, призвали к «срочному решению [Vladimir] Путинская пропаганда использует рекламную мощь социальных сетей».

Рекламная кампания станет способом обойти попытки Кремля закрыть независимые российские СМИ. Помимо большинства независимых веб-сайтов и газет, российские цензоры также заблокировали доступ к Facebook, Twitter и Instagram.

Это также представляет собой крупнейший на сегодняшний день набег лидера оппозиции на сложный вопрос о том, насколько российская общественность поддержит войну в Украине. Результаты опроса, в том числе проведенного независимым Левада-центром, показали, что большинство россиян поддерживает войну.

Но критики сослались на плохие методы опроса, низкий процент ответивших и другие смягчающие факторы, чтобы сказать, что многие русские просто слишком боятся выражать свое несогласие с войной.

Кроме того, есть усилия прокремлевских программ, которые в последние месяцы стали доминировать в телевизионных программах, поскольку развлекательные программы были сняты со всех основных государственных каналов.

«Правда в том, что у большинства граждан России совершенно искаженное представление о том, что происходит в Украине», — писал Навальный в письмах своим сторонникам. Для них Путин ведет маленькую и очень успешную войну с очень небольшим кровопролитием. Наши солдаты — герои, и потерь почти нет».

Он заявил, что за ту же цену, что и противотанковая ракета «ПТУР», западные лидеры могли бы привлечь 200 миллионов просмотров рекламы или «не менее 8 миллионов просмотров видео с правдой о том, что происходит на Украине».

Россия вывела свои войска из столицы Украины Киева, но готовится начать новое наступление на востоке Украины. Путин заявил, что война России «будет продолжаться до полного ее завершения и достижения поставленных целей».