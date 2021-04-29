Алексей Навальный – «просто ужасный скелет» на первой явке в суд после тюремной голодовки.

Москва – Заключенный лидер российской оппозиции Алексей Навальный Он явился в суд в четверг впервые за несколько месяцев и в нем выглядел еще хуже. Яростный критик президента Владимира Путина оказался слабым после того, как посетил слушание в московском суде по видеосвязи из тюремного комплекса в десятках миль от столицы после недавней голодовки.

На прошлой неделе 44-летний политик прекратил свою трехнедельную голодовку после того, как он, наконец, был подвергнут медицинскому обследованию врачами за пределами тюрьмы после нескольких недель требований к независимой медицинской помощи по ряду жалоб.

Слушание в четверг касалось апелляции Навального на его февральский приговор за клевету за оскорбление российского ветерана Великой Отечественной войны.

На этой фотографии, предоставленной Бабускинским районным судом Москвы 29 апреля 2021 года, по телевизору видно, как лидер российской оппозиции Алексей Навальный во время слушания показывает, что он осужден за клевету. Пресс-служба Папускинского районного суда через AP



«Я просто ужасный скелет», – сказал Навальный, бритая голова, который выглядел изможденным на экране, в суде, где в четверг сидела его жена Юлия. Он сказал, что его вес упал примерно до 159 фунтов, что указывает на то, что он не был легким примерно с седьмого класса.

Навальный сказал, что просил у тюрьмы морковку и яблоки, чтобы помочь ему оправиться от голодовки, но ничего не получил.

Ранее в этом году критик Кремля был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение положений предыдущего условного приговора. Он был арестован в январе вскоре после его возвращения в Москву из Берлина, где он провел пять месяцев, выздоравливая после тяжелого отравления нервно-паралитического действия «Новичок» в советские времена.



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Его арест спровоцировал серию массовых демонстраций по всей стране в начале этого года, и на прошлой неделе тысячи людей снова вышли на улицы в поддержку лидера оппозиции.

Актуальные новости

Российские власти отрицали Обвинения Навального, И Соединенные Штаты и их союзники, что правительство – даже сам Путин – стояло за отравленной атакой на главного внутреннего противника президента.

В своем выступлении перед судом в четверг Навальный сказал, имея в виду Путина: «Я хотел бы сказать, мой дорогой двор, что ваш король обнажен. Действительно, миллионы людей кричат ​​об этом, потому что это так очевидно».

Суд отклонил его жалобу на приговор о клевете.

Организация Навального закрыта

Между тем, антикоррупционная политическая сеть Навального была распущена до того, как решением суда она была объявлена ​​«экстремистской» организацией, заявил в четверг политический союзник Леонид Волков.

Ожидается, что решение подвергнет всех членов и сторонников организации риску тюремного заключения на срок до шести лет.



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Ранее на этой неделе еще один российский суд Антикоррупционный фонд Навального запретили (ФБК) и его сеть региональных избирательных офисов из онлайн-изданий. Организациям также запрещен доступ к своим банковским счетам.

Владимир Ашурков, союзник Навального, бывшего директора фонда, который живет в изгнании за пределами России, ранее на этой неделе сказал CBS News, что, по его мнению, Кремль предпринимает такие драматические шаги, «потому что на протяжении многих лет Навальный и наша организация стал самым главным противником Владимира Путина ».

Команда Навального также сообщила в четверг, что российские власти, похоже, возбудили еще одно уголовное дело против Навального и двух его ключевых союзников, на этот раз за создание некоммерческой организации, которая «нарушает личность и права граждан».

в соответствии с законом Документы По словам близких к лидеру оппозиции, дело было возбуждено в феврале. Максимальное наказание по обвинению составляет четыре года тюремного заключения.