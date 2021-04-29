Алексей Навальный – «просто ужасный скелет» на первой явке в суд после тюремной голодовки.

Москва – Заключенный лидер российской оппозиции Алексей Навальный Он явился в суд в четверг впервые за несколько месяцев и в нем выглядел еще хуже. Яростный критик президента Владимира Путина оказался слабым после того, как посетил слушание в московском суде по видеосвязи из тюремного комплекса в десятках миль от столицы после недавней голодовки.
На прошлой неделе 44-летний политик прекратил свою трехнедельную голодовку после того, как он, наконец, был подвергнут медицинскому обследованию врачами за пределами тюрьмы после нескольких недель требований к независимой медицинской помощи по ряду жалоб.
Слушание в четверг касалось апелляции Навального на его февральский приговор за клевету за оскорбление российского ветерана Великой Отечественной войны.
«Я просто ужасный скелет», – сказал Навальный, бритая голова, который выглядел изможденным на экране, в суде, где в четверг сидела его жена Юлия. Он сказал, что его вес упал примерно до 159 фунтов, что указывает на то, что он не был легким примерно с седьмого класса.
Навальный сказал, что просил у тюрьмы морковку и яблоки, чтобы помочь ему оправиться от голодовки, но ничего не получил.
Ранее в этом году критик Кремля был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение положений предыдущего условного приговора. Он был арестован в январе вскоре после его возвращения в Москву из Берлина, где он провел пять месяцев, выздоравливая после тяжелого отравления нервно-паралитического действия «Новичок» в советские времена.
Его арест спровоцировал серию массовых демонстраций по всей стране в начале этого года, и на прошлой неделе тысячи людей снова вышли на улицы в поддержку лидера оппозиции.
Российские власти отрицали Обвинения Навального, И Соединенные Штаты и их союзники, что правительство – даже сам Путин – стояло за отравленной атакой на главного внутреннего противника президента.
В своем выступлении перед судом в четверг Навальный сказал, имея в виду Путина: «Я хотел бы сказать, мой дорогой двор, что ваш король обнажен. Действительно, миллионы людей кричат об этом, потому что это так очевидно».
Суд отклонил его жалобу на приговор о клевете.
Организация Навального закрыта
Между тем, антикоррупционная политическая сеть Навального была распущена до того, как решением суда она была объявлена «экстремистской» организацией, заявил в четверг политический союзник Леонид Волков.
Ожидается, что решение подвергнет всех членов и сторонников организации риску тюремного заключения на срок до шести лет.
Ранее на этой неделе еще один российский суд Антикоррупционный фонд Навального запретили (ФБК) и его сеть региональных избирательных офисов из онлайн-изданий. Организациям также запрещен доступ к своим банковским счетам.
Владимир Ашурков, союзник Навального, бывшего директора фонда, который живет в изгнании за пределами России, ранее на этой неделе сказал CBS News, что, по его мнению, Кремль предпринимает такие драматические шаги, «потому что на протяжении многих лет Навальный и наша организация стал самым главным противником Владимира Путина ».
Команда Навального также сообщила в четверг, что российские власти, похоже, возбудили еще одно уголовное дело против Навального и двух его ключевых союзников, на этот раз за создание некоммерческой организации, которая «нарушает личность и права граждан».
в соответствии с законом Документы По словам близких к лидеру оппозиции, дело было возбуждено в феврале. Максимальное наказание по обвинению составляет четыре года тюремного заключения.