Алексей Навальный: Российский суд признал критика Кремля виновным в мошенничестве, сообщают государственные СМИ

По сообщению российского информационного агентства ТАСС, Навальный был осужден Лефортовским судом Москвы за обвинения в хищениях из своего антикоррупционного учреждения, а также за неуважение к суду.
Прокуроры объявили, что добиваются 13-летнего тюремного заключения.
Во вторник приговор был вынесен в Покровской колонии в ходе выездного заседания Лефортовского суда.
«Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана», — говорится в постановлении судьи Маргариты Котовой.
Как сообщает Reuters, когда судья зачитывал выдвинутые против него обвинения, 45-летний мужчина казался изможденным рядом со своим адвокатом в комнате, заполненной сотрудниками службы безопасности тюрьмы. Он казался невозмутимым и смотрел вниз, просматривая судебные документы.
Лидер оппозиции был арестован в феврале 2021 года по прибытии в Москву из Берлина, Германия, где он несколько месяцев лечился от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» — в нападении, которое он винит российские спецслужбы и самого президента России Владимира Путина.
По данным Федеральной службы финансового надзора России, в январе Россия внесла Навального и его ближайших помощников в федеральный реестр «экстремистов и террористов». Его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) также был запрещен российскими судами в прошлом году как «экстремистская» организация.
Находясь в тюрьме, Навальный осудил российское вторжение в Украину через социальные сети и назвал антивоенные протесты по всей стране «основой антивоенного движения и движения против смерти», сообщает Reuters.
Осуждение Навального произошло на фоне усиливающегося подавления политического инакомыслия в России.
По данным Комитета защиты журналистов, закон предусматривает уголовную ответственность за распространение «ложной» информации о вторжении в Украину с наказанием до 15 лет лишения свободы для каждого осужденного.
По словам начальника штаба Леонида Волкова, через несколько дней после прекращения голодовки в апреле сеть региональных отделений его политического движения Навального была «официально распущена».
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