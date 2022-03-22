Алексей Навальный: Российский суд признал критика Кремля виновным в мошенничестве, сообщают государственные СМИ

По сообщению российского информационного агентства ТАСС, Навальный был осужден Лефортовским судом Москвы за обвинения в хищениях из своего антикоррупционного учреждения, а также за неуважение к суду.

Прокуроры объявили, что добиваются 13-летнего тюремного заключения.

Во вторник приговор был вынесен в Покровской колонии в ходе выездного заседания Лефортовского суда.

«Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана», — говорится в постановлении судьи Маргариты Котовой.

Как сообщает Reuters, когда судья зачитывал выдвинутые против него обвинения, 45-летний мужчина казался изможденным рядом со своим адвокатом в комнате, заполненной сотрудниками службы безопасности тюрьмы. Он казался невозмутимым и смотрел вниз, просматривая судебные документы.

Лидер оппозиции был арестован в феврале 2021 года по прибытии в Москву из Берлина, Германия, где он несколько месяцев лечился от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» — в нападении, которое он винит российские спецслужбы и самого президента России Владимира Путина.

По данным Федеральной службы финансового надзора России, в январе Россия внесла Навального и его ближайших помощников в федеральный реестр «экстремистов и террористов». Его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) также был запрещен российскими судами в прошлом году как «экстремистская» организация.

Находясь в тюрьме, Навальный осудил российское вторжение в Украину через социальные сети и назвал антивоенные протесты по всей стране «основой антивоенного движения и движения против смерти», сообщает Reuters.

После вторжения России в Украину около месяца назад Тысячи людей были арестованы За антивоенные демонстрации, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Осуждение Навального произошло на фоне усиливающегося подавления политического инакомыслия в России.

Ранее в этом месяце Путин Подпишите закон о цензуре Это не позволяет новостным организациям точно сообщать новости в России или из России.

По данным Комитета защиты журналистов, закон предусматривает уголовную ответственность за распространение «ложной» информации о вторжении в Украину с наказанием до 15 лет лишения свободы для каждого осужденного.

в прошлом году, Опасения по поводу здоровья Навального Его союзники подняли его после того, как он объявил недельную голодовку, требуя «надлежащей медицинской помощи» — что, по утверждению его команды, не позволило попасть в исправительную колонию в Покрове.

По словам начальника штаба Леонида Волкова, через несколько дней после прекращения голодовки в апреле сеть региональных отделений его политического движения Навального была «официально распущена».