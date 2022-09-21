Алексей Навальный сравнил вербовку российских пленных на Украине с «Отрядом самоубийц»

Кремлевский критик и лидер оппозиции Алексей Навальный раскритиковал предполагаемую вербовку российских заключенных для боевых действий в Украине, заявив, что это «немного похоже на отряд самоубийц», ссылаясь на фильм о супергероях DC Comic.

Еще находясь в заключении, кремлевский критик задался вопросом, чего может добиться в бою армия «убийц, воров и воров», сравнив стратегию с сюжетом фильма DC Comic. Сюжет фильма вращается вокруг заключенных плохих парней, которые были зарегистрированы правительством США для проведения тайных, потенциально смертельных операций.

Навальный Путин пытается дискредитировать сотни тысяч человек в «криминальной войне»

Обвинения Навального прозвучали после того, как появились кадры, на которых союзник Путина предлагает амнистию российским военнопленным, если они согласятся воевать с частной военной компанией Wagner Group. Критик Кремля поделился видео в Твиттере, еще находясь в тюрьме, обвинив Владимира Путина в попытке «дискредитировать сотни тысяч людей» в «преступной войне» после объявления президентом России частичной мобилизации.

На просочившемся видео, опубликованном Навальным, видно, как человек, предположительно являющийся Евгением Пригожиным, предполагаемым главой группы Вагнера, разговаривает с большой группой на внешнем участке тюрьмы в Йошкар-Оле на западе России. На видео также видно, как мужчина предупреждает группу заключенных, что они будут убиты, если сбегут.

Группа Вагнера — российская частная военная компания, принадлежащая и финансируемая Пригожиным, российским олигархом и близким соратником Путина. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), операции группы «тесно переплетены» с российскими военными и российским разведывательным сообществом.

Мнение Навального о частичной мобилизации России

Во время выступления в суде по видеосвязи заключенный кремлевский критик поделился мнением о том, что частичная мобилизация приведет к «большой трагедии» во время одного из своих видеообращений.

Навальный заявил, что «это приведет к огромной трагедии», а Путин обвинил, что для того, чтобы «сохранить свою личную власть, Путин отправился в соседнюю страну и убил там людей, а теперь отправляет на эту войну большое количество российских граждан. ”

Навальный всегда выступал против президента Путина и отбывает более десяти лет в тюрьме после того, как был признан виновным в широкомасштабном мошенничестве и неуважении к суду.