Алексей Овечкин хочет стать отцом четверых детей: «Это моя мечта»

Алексей Овечкин Он уже отец двоих очаровательных детей, но недавно признался, что надеется на большую семью.

во время разговора с Журнал Здравствуй Россия В интервью на русскомОвечкин сказал, что надеется, что у него и его жены Насти будет еще двое детей.

«Моя мечта — иметь как минимум пятерых (в семье), а лучше шестерых», — сказал Овечкин через Google Translate.

Три года назад, когда пара Интервью с изданиемНастя сказала, что они надеялись, что в семье Овечкиных будет уже четыре человека к следующему разу, когда они будут болтать, что в итоге и произошло.

И мама, и папа позаботились и о своих двух сыновьях, четырехлетнем Сергее и двухлетнем Илье. Сергей уже хоккейный вундеркинд, но никто из родителей не делал этот вид спорта обязательным для любого ребенка.

«Сергей очень любит хоккей, но мы никогда не заставляли его играть», — Настя. Он сказал в интервью.

«Да, мы не связаны ни с каким видом спорта», — добавил Алексей. «Что бы он ни выбрал, он выбирает. Как только он начинает хорошо ходить, он сразу же берет в руки палку. У нас даже есть видео, как он в двухлетнем возрасте забрасывал диск на крючок, кувыркаясь в воздухе, и Этот фокус не всегда удается даже взрослым.

Настя заметила, что Сергей видел, как его отец живет своей жизнью как профессиональный хоккеист, что сразу же сделало его открытым и увлеченным спортом.

«Большую роль здесь, конечно, сыграл папа, — сказала Настя. «Сергей с детства ходит на матчи, он очень ими интересуется. Он у нас мальчик спортивный: любит футбол, теннис ему дается легко, и, конечно же, бабушка играет с ним в баскетбол.

Татьяна Овечкина — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу.

По словам родителей, Сергей более замкнутый и серьезный, но его характер проявляется среди знакомых людей.

«[O]Твои друзья и родственники всегда говорят, что он воспитанный, дружелюбный и развитый не по годам, — рассказала Настя, — Он немного застенчив, но если понимает, что человеку можно доверять, сразу освобождается. Вот почему он так любит, когда к нам приходят наши друзья».

Это также гора для его брата, сказал Алекс. «Мы недавно отдыхали в Турции, сыновья были с мамой в детском клубе. Пришел мальчик и хотел взять игрушку у Ильи. В этот момент перед ним встал Сережа и начал кричать: «Не надо». ты смеешь тронуть моего брата!» Хотя мальчик был старше От него. Так что Серёжа может защищать не только себя, но и Илью».

Хотя два брата и сестры любят друг друга, это не значит, что у них нет моментов.

«Сергей очень ласков к Илье, он часто подходит обнять и поцеловать его, все время говорит: «Ты мой любимый брат», а Илья может сказать, отталкивает его. Ему очень не нравится эта нежность — улыбаясь, сказала Настя.

«Илье всегда нужна именно та игрушка, которая есть у Сергея, хотя мы стараемся покупать все одинаково», — сказал Алексей. «Я думаю, что как только Элайджа начнет говорить лучше, им будет легче договариваться, и разногласий станет меньше».

Настя также сообщила журналу, что супруги пытались записать Сергея в школу в прошлом году, когда он был в Штатах, но в итоге были вынуждены отозвать его из класса.

«Многие меня предупреждают, что дети сначала могут плакать, когда мама уходит, но потом отвлекаются, и все нормально», — рассказала Настя. «Я привела Сергея и ушла, но через 40 минут мне позвонили и сказали: «У него истерика, возвращайся». Когда я рассказала об этом свекрови, она рассмеялась и ответила: «Саша был точно такой же!»

Изображение предоставлено @настяшубская / Instagram