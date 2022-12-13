Алексея Браймана обвинили в использовании дома Мерримак в Нью-Гэмпшире для российской сети контрабандистов.

БОСТОН. Мужчине из Мерримака, штат Нью-Гэмпшир, предъявлено обвинение в использовании своего дома в рамках российской сети контрабандистов.

Алексей Брайман был одним из семи человек, которым федеральный обвинительный акт в Нью-Йорке предъявил обвинение в покупке и доставке «военных и чувствительных технологий двойного назначения на миллионы долларов у американских производителей и продавцов» и незаконной отправке их в Россию, по крайней мере, с тех пор. 2017.

Федеральная прокуратура заявила, что эти предметы включают «современные электронные устройства и передовое испытательное оборудование, используемое в квантовых вычислениях, разработке гиперзвукового оружия, ядерном оружии и других военных приложениях в космосе».

По его словам, во вторник Брейман сдался федеральным властям. Бостон Глобус.

Прокуратура хочет, чтобы его удерживали под залог в 250 000 долларов, а его паспорт сдали.

Следователи говорят, что Брейман и другие сотрудничали с «Сетью Черниа», которая якобы управлялась российскими спецслужбами для контрабанды секретной военной информации и технологий.

Согласно обвинительному акту, Брейман «неоднократно использовал резиденцию в Нью-Гэмпшире в качестве перевалочного пункта для переупаковки чувствительных предметов военного назначения (так в оригинале) и предметов, подлежащих экспортному контролю, и отправки их в промежуточные пункты в Европе и Азии, откуда они переправлялись в Россию. ”

Дом Алекси Брейман на Элли Драйв в Мерримаке, Нью-Гэмпшир. CBS Бостон



«Обвиняемые преступления являются чрезвычайно серьезными. Подсудимые обвиняются в участии в транснациональном мошенничестве, отмывании денег и уклонении от санкций, контролируемых иностранной державой, активно участвующей в вооруженном конфликте», — заявил прокурор США Брайон Пейс в судебном документе, поданном во вторник. . в Нью-Йорке.