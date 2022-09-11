Алекс Айяла гонится за историей тенниса PH с титулом US Open среди юниоров в руках

Манила, Филиппины — в девятом забастовкеПосеянная канадка Виктория Мпоко в полуфинале женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису, филиппинская звезда тенниса Алекс Айяла уже вошла в историю, став первой филиппинкой, дошедшей до финала в одиночном разряде юниорского турнира Большого шлема.

В прошлом три филиппинца доходили до финала парного разряда на юниорских турнирах Большого шлема, и все они выиграли титулы в парном разряде. Элла — одна из них.

Она завоевала два титула Большого шлема среди юниоров: Открытый чемпионат Австралии 2020 года, когда ей было 14 лет, в команде с Приской Нугрохо из Индонезии, и Открытый чемпионат Франции 2021 года, когда она была партнером россиянки Оксаны Селехметевой.

Но дальше всего филиппинец прошел в одиночном разряде — до полуфинала. Это произошло дважды: один раз в 1984 году, когда легенда филиппинского тенниса Феликс Барриентос вышла в четвертый финал Уимблдона среди юношей, и еще раз в 2021 году, когда Айяла дошла до полуфинала женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США.

Всю неделю на Открытом чемпионате США в этом году у Аялы были слезы. Из четырех игроков, дошедших до полуфинала в женском одиночном разряде, только Айяла не проиграла ни одного сета за весь турнир.

Вернувшись в юношеские соревнования после года, проведенного в профессиональных кругах, Айяла начала Открытый чемпионат США с победы 6-3, 6-0 над канадкой Аннабель Шоу. За этим последовала великолепная победа со счетом 6-2 6-3 над Ниной Варговой из Словакии.

В третьем раунде у Аялы было несколько напряженных моментов против австралийца Тайла Престона, занявшего восьмое место, прежде чем он в конечном итоге выиграл со счетом 6–3, 7–6 (1).

Ожидалось, что четвертьфинальные матчи будут близки к матчу Аялы с ее партнером по парному разряду, 15-летним и 14-летним русским вундеркиндом.Десятый Сид Мира Андреева.

Андреева обыграла бельгийку Софию Костолас, занявшую первое место, в 3-х матчах.исследования и разработки круговой. Прошел год с тех пор, как он стал единственным 15-летним, выигравшим три титула ITF Pro Tour. Ни то, ни другое не имело значения для Аялы, которая разгромила Андрееву со счетом 6:4, 6:0.

Тем не менее, путь к тому, чтобы стать чемпионкой Большого шлема, будет сопряжен с некоторыми серьезными проблемами, поскольку Люси Гавликова из Чехии, занявшая второе место, встретится с воротами в финале.

Элла 297Десятый в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она занимает 4-е место среди самых молодых в топ-300 и достигла карьерного максимума в 280.Десятый в августе прошлого года. Аяла занимает второе место среди профессиональных игроков в одиночном разряде Открытого чемпионата США среди девушек.

Самым прибыльным игроком WTA на Открытом чемпионате США среди юниоров стала россиянка Дайана Шнайдер, которая в настоящее время занимает 265-е место.Десятый В мире. 18-летняя Шнайдер выбыла в полуфинале в двух сетах от своей партнерши по парному разряду Хавеликовой.

17-летняя Хавеликова, которая на два месяца старше Аялы, также показала себя на высоте, лишь раз в карьере проскользнув в юниорский финал US Open. Она начала свою кампанию с победы со счетом 6-3, 6-4 над Аланис Хэмилтон из США.

Хавликова была доведена до предела во втором раунде, но доказала, что может победить в напряженной ежеквартальной битве, победив француженку Сару Илифф, 6-3, 1-6, 6-3. Затем она обыграла канадку Мию Куперс со счетом 6–2, 7–6 (9) в третьем раунде.

В четвертьфинале Хавликова устранила последнюю оставшуюся на поле американку Клэрве Нгонве, 6-4, 6-2.

Как и Аяла, которая в прошлом году сосредоточилась исключительно на Pro Tour, Хавликова также активно участвовала в Pro-туре, где сейчас занимает 442-е место.второе сокращение В мире. Однако ее лучшее выступление было только в четвертьфинале чемпионата W25 в Рохэмптоне, проходившем в Великобритании в августе прошлого года.

Аяла показал себя намного лучше на профессиональной трассе. схватил ее 2второе сокращение Профессиональный титул в апреле прошлого года, когда она выиграла гонку W25 Chiang Rai в Таиланде. В июне Эала заняла второе место в Open ITF Arcadis Brezo Osuna, мероприятии W60, которое проходило в Мадриде, Испания.

Несмотря на это, Хавеликова была не чем иным, как феноменом в юношеском кругу.

Лучше всего она показала себя на Открытом чемпионате Франции в этом году, где стала чемпионкой как в одиночном, так и в парном разряде среди девушек.

Гораздо больше поставлено на карту для двух девушек в финале в субботу, 10 сентября (воскресенье, 11 сентября, по манильскому времени).

Хавеликова стремится к еще одному чемпионату в парном разряде, поскольку она и Шнайдер также вышли в финал женского парного разряда.

Аяла, с другой стороны, будет искать кусочек истории, шанс на всю жизнь стать первым филиппинцем, поднявшим трофей чемпиона среди юниоров на турнирах Большого шлема. — Rappler.com