Алекс Айяла изо всех сил пытается выйти в четвертьфинал в Милане

МАНИЛА, Филиппины – Алекс Айяла начала ощущать трудности, связанные с тем, чтобы быть лучшим посевным, когда она изо всех сил пыталась пройти четвертьфинал в одиночном разряде в четверг вечером (в Маниле) на Trofeo Bonfilio в Милане, Италия.

16-летняя филиппинка боролась в подаче и была вынуждена растратить два матча, прежде чем одержала тяжелую победу со счетом 7-6 (3) 4-6 7-5 над россиянкой Ксенией Зайцевой.

В четвертьфинале исследователь Академии Рафаэль Надаль встретится с бельгийкой Софией Костолас, которая выиграла с равным счетом 6-3, 2-6, 7-6 (7) над итальянкой Джорджией Бедони.

Аяла, занимающая третье место в мире в классе юниоров, провела девять подачей против незасеянной Зайцевой, занимающей 77-е место в мире, в турнире класса А, проводимом на грунте.

Россиянка в решающем сете продвинулась со счетом 5: 3, но филиппинка отказалась сдаваться и сохранила подачу в девятой игре, прежде чем прорвать решающий перерыв и сравнять счет.

С таким темпом Айяла устоял в следующем матче, но после трех часов азарта ему пришлось подавать россиянину, чтобы завершить игру.

Аяла все еще участвует в парном разряде, где она и ее американская партнерша Мэдисон Сиг Зайцева и Ярослава Пасрцевич из России встретятся вечером в четверг (в Маниле).

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