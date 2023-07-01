Алекс Айяла покидает W40 Пальма-дель-Рио после поражения в четвертьфинале от России

Алексу Айяла не удается выдержать благоприятный старт, и он видит выездной финиш Валерии Савиных на миле за 40 000 долларов.

МАНИЛА, Филиппины — Алекс Айяла был нокаутирован в четвертьфинале чемпионата W40 в Пальма-дель-Рио в Испании после проигрыша Валерии Савник со счетом 6-4, 6-2 в субботу, 1 июля.

Одержав пару побед подряд в первых двух раундах, филиппинец с 6-м номером не смог сохранить благоприятный старт и увидел конец пути с тильтом на 40 000 долларов в руках россиянина с 3-м номером.

18-летний Айяла в первом сете вел в счете 4:1, а затем замахнулся, что позволило Савинеку выиграть следующие пять матчей после двух брейков.

С этого момента для Аялы все пошло наперекосяк: 32-летний Савиных, который достиг 99-го места в карьерном рейтинге WTA, вел 3-1 во втором сете на пути к завоеванию титула. 1 час 40 минут.

Тем не менее, ее появление в четвертьфинале в Пальма-дель-Рио — это самое далекое, что Аяла прошла в турнире выше турнира W25.

Аяла не смогла пройти второй раунд в своих первых восьми турнирах в этом году, включая W60 Канберра в Австралии, W60 Трнава в Словакии и W60 Кьяссо и W60 Беллинцона в Швейцарии.

Затем она вышла в четвертьфинал турнира W25 Monastir в Тунисе в мае, а затем завоевала свой третий профессиональный титул в ITF Tour, судя W25 Yecla в Испании в июне.

Достигнув 214-го места в карьере, Иала в настоящее время занимает 261-е место в мире. -Rappler.com