Алекс Гуарначелли готовит еду со своей дочерью Авой.

У нее дома есть мини-я.

Звезда Ciao House и шеф-повар из Нью-Йорка Алекс Гуарнашелли, 53 года, была замечена вместе со своей похожей дочерью Авой, 15 лет, на этой неделе.

Они обедали в Нью-Йорке в рамках подготовки к Дню матери, который приходится на воскресенье.

Звезда реалити-шоу показала своему ребенку, как важно, чтобы семьи работали вместе на кухне.

«Легко увлечься кухней и освоить несколько простых навыков, которые помогут занятым родителям и опекунам в течение всего года», — сказала она DailyMail.com. «Ава всегда была рядом со мной на кухне, помогая ей развивать свой голос и вкус во время готовки».

Два милых: У нее дома есть мини-я. Звезда Ciao House и шеф-повар из Нью-Йорка Алекс Гуарнашелли, 53 года, была замечена вместе со своей 15-летней дочерью Авой на этой неделе.

Знаменитый шеф-повар работал с Ziploc Endurables.

Она организовала мероприятие в Нью-Йорке, чтобы рассказать, насколько полезным может быть участие семьи в упрощении времени приема пищи.

Она поделилась двумя основными летними рецептами, созданными в Ziploc Endurables в Нью-Йорке, которые показывают, как легко приготовить вкусные блюда для всей семьи.

Это практический подход к приготовлению еды.

«Я очень рад сотрудничать с Ziploc Endurables, чтобы показать семьям, как легко заниматься кухней и научиться нескольким простым навыкам, которые помогут занятым родителям и опекунам круглый год», — сказал Гуарнашелли.

Один из способов облегчить время приема пищи — приготовить еду заранее. С Ziploc Endurables я использую один пакет, чтобы приготовить, заморозить, а затем разогреть свои любимые блюда. Я действительно доверяю свой ужин этой сумке».

Ziploc Endurables предлагает универсальное многоразовое решение для приготовления пищи, которое выпускается в пяти различных размерах.

Давайте готовить: они готовили еду в Нью-Йорке в рамках подготовки к Дню матери, который выпадает на воскресенье.

Удобно на кухне: звезда реалити-шоу показала своему ребенку, как важно, чтобы семьи работали вместе на кухне.

Алекс создал два эксклюзивных семейных рецепта: куриная грудка бистро с рисом басмати и салат нисуаз из лосося со спаржей.

Куриная грудка бистро имеет привкус специй и уксуса.

Салат из лосося в стиле «Нисуаз» — это средиземноморское застолье.

Она говорит, что готовиться заранее и делать запасы — это разумно.

«Здорово иметь возможность поужинать с семьей вкусным домашним ужином, даже когда времени мало», — сказала она.

Это укрепляет доверие детей к кухне. Все, что содержит начинку, — отличный способ вовлечь детей во время еды, а также укрепить доверие к еде и открыть для себя новые вкусы в раннем возрасте. Вместо того, чтобы делать для них начинки, дайте детям возможность выбрать то, что они хотят, из множества вариантов. Подумайте о тако, печеном картофеле, омлетах, кексах, мороженом и многом другом.

Учебное время: «Легко заняться кухней и освоить несколько простых навыков, которые помогут занятым родителям и опекунам в течение всего года», — рассказывает она DailyMail.com. Ава всегда была рядом со мной на кухне, помогая ей развивать свой голос и вкус во время готовки.

Бросьте вызов своим детям, чтобы найти вдохновение. У меня многолетний профессиональный опыт, но теперь моя дочь Ава учит меня кое-чему, вдохновляясь кулинарией.

Для детей постарше дайте им задание найти вдохновение для собственной еды. Будь то листание кулинарных книг и журналов о еде, поиск старых семейных рецептов или обращение к социальным сетям, таким как Ava, в поисках идей, вы можете выбрать один день недели, когда дети берут на себя ответственность за новые рецепты или угощения, которые они находят. Это вовлечет их в то, что они едят, и от этого выиграет вся семья.

Привлекайте детей к подготовительной работе. Такие задачи, как разбивание яиц в миски, выливание предварительно нарезанных ингредиентов в кастрюлю или продолжение перемешивания, позволяют детям стать частью процесса и гордиться тем, что создали они и их семья. Я знаю, что мы с дочерью вместе готовили много беспорядка, но это помогает пробудить любовь к кулинарии на всю жизнь.

Наслаждайтесь временем с семьей. В то время как некоторые блюда лучше приготовить с нуля, упакованные пирожные и смесь для тортов являются фаворитами для всей семьи, включая мою! Дети могут взять на себя ответственность за смешивание и заливку непосредственно в контейнер Ziploc Endurables, и вся семья сможет есть, как только он остынет. Это означает меньше грязной посуды и приятных воспоминаний в пути. Я рекомендую добавить шарик мороженого (или два) в контейнер и устроить своему маленькому шеф-повару первое дегустационное испытание!