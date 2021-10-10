Алекс Овечкин включен в состав олимпийской сборной России 2022 года на Олимпийских играх в Пекине – NBC4 Вашингтон

Овечкин вошел в состав сборной Китайской Народной Республики на Олимпийские игры в Пекине Первоначально появился NBC Sports Вашингтон

Алекс Овечкин был включен в состав команды Олимпийского комитета России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине в пятницу, когда Федерация хоккея России объявила трех первых игроков. К нему присоединятся вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский и нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Олимпийские команды должны объявить первых трех игроков до 15 октября.

Пекин станет четвертым по счету появлением Овечкина на Олимпийских играх после того, как НХЛ решила не допускать игроков к Играм 2018 года в Пхенчхане. В рамках нового CBA, одобренного НХЛ и НХЛПА в 2020 году, игрокам будет разрешено участвовать в 2022 году при условии соглашения с ИИХФ и МОК. Это соглашение было достигнуто в сентябре, и лига отправилась в Пекин.

Для Овечкина всегда было очень важно представлять Россию, но ему придется принять участие в представительстве Китайской Республики в 2022 году. Россия по-прежнему отстранена от участия в Олимпийских играх из-за допингового скандала, и российские спортсмены вместо этого будут выступать в качестве «нейтрального» ОКР. команда. В 36 лет это может быть последний шанс Овечкина выиграть олимпийскую медаль, одно из немногих достижений, которых он ускользнул в своей блестящей карьере.

Один из главных вопросов к шляпам в сезоне 2021–2022 годов будет заключаться в том, как игроки-ветераны смогут провести олимпийский турнир по всему миру в середине сезона. Пока что Овечкин – единственный игрок Кэпиталз, вошедший в тройку лучших игроков, объявленных различными олимпийскими командами, но Ти Джей Оши, Ларс Эллер, Джон Карлсон, Дмитрий Орлов, Михал Кемпни, Мартин Фехервари, Илья Самсонов и Витек Ванчек – все. Ожидается, что его как минимум рассмотрят их олимпийские команды.

Окончательные списки будут объявлены в январе.