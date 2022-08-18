Алексей Овечкин У него 780 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге, хороший показатель для третьего места в истории. Почти все разговоры в спортивном мире о «Великой восьмерке» до конца его хоккейной карьеры будут вращаться вокруг того, было ли это затмение или нет. Уэйн Гретцки с 894 голами впервые в гонке за все время.

В интервью российскому телеканалу «Матч».сказал Ови, что, хотя все будут думать о погоне за Великим, это не то, на чем он больше всего сосредоточен.

«Моя цель до конца карьеры — снова выиграть Кубок Стэнли», — сказал Овечкин. Он сказал дикторам MTV Павлу Лысенкову и Александру Роголеву: И через гугл переводчик. «Я хотел бы сделать именно это. А наши личные рекорды, в том числе и этот, мы постараемся. Я постараюсь забить, а там посмотрим».

«Самое главное, чтобы обошлось без жертв», — добавил Овечкин. «И чтобы команда выступила так, чтобы выйти в плей-офф. Результат команды — наш приоритет номер один».

Ови и «Кэпс» выиграли свой первый кубок франшизы в 2018 году, и с тех пор каждый год вылетают в плей-офф в первом раунде. Команда будет без ключевых нападающих Никласа Бэкстрома и Тома Уилсона из-за межсезонных операций на протяжении большей части следующего сезона, но они хорошо использовали доступное пространство для укрытия, чтобы укрепить свои ряды.

Среди заметных дополнений — Дилан Стром, Конор Браун и, что наиболее важно, новый сетевой директор Дарси Комбер.

Овечкин признался, что почти готов и рад вернуться в Вашингтон в ближайшие недели.

«Мы уже тренируемся, набираем форму», — сказал Овечкин. «Через месяц стартовали сборы, и мы постепенно к ним готовимся, пока не будем готовы к сбору процентов на 70».

В это межсезонье капитан по-прежнему очень занят: «Мастер на все руки» дебютировал на международной арене в московском «Динамо», сыграл в прощальном матче Александра Семина, принял участие в чемпионате NHL 22 по киберспорту и принял участие в недавней благотворительной акции Артемия Панарина. Матч, в котором он вывел своего сына Сергея на лед после нескольких тренировочных ударов.

Ови-младший уже является одним из шести последних талантов в НХЛ. это 3. 🎥: gus_gr8 / ИГ pic.twitter.com/17uTBUpzYJ — РМНБ (РМНБ) 30 июля 2022 г.

В то время как Ови, кажется, в значительной степени сосредоточен на целях команды в этом сезоне, трудно игнорировать историю, которую он мог бы затронуть в другой успешной личной кампании.

В 77 играх сезона 2021-22 мощный российский вингер забил девятый сезон из 50 голов в карьере. Он отстает всего на 21 гол от Джорди Хоу, который занимает второе место в списке лучших за все время, и еще один подобный сезон отставал бы от Гретцки более чем на 60 голов.

Можно с уверенностью сказать, что «Хэттс», скорее всего, будут стараться кормить 36-летнего футболиста, когда это возможно, но Овечкин снова хочет знать, что командные результаты превыше всего.

«То, что есть поддержка мужчин, это чувствуется», — сказал он. «Если бы я был открыт в ситуации перед воротами, дали бы пас, такое есть. Но то, что нам не важен результат, а главное, мои голы, такого нет дело в Вашингтоне».

Фото баннера: Ян Холланд/RMNB