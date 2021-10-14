Алекс Овечкин забил дважды, когда Кэпс обыграл Рейнджерс 5: 1

Привет. Добро пожаловать. Я надеюсь, ты впорядке. Дикие времена, а? Да я в порядке, висю там. Что ж, это был хороший разговор. Теперь займемся этим.

«Вашингтон Кэпиталз» начали сезон 2021–2022 годов, выйдя из состава «Нью-Йорк Рейнджерс». Шапки забили четыре гола, прежде чем Крис Крайдер забил легкий пенальти Витека Ванессека в третьем тайме. Ови добавил еще один, и это было неплохо для одного из 82.

Выигрышные кепки!

Игра в пять голов перед началом сезона? Вот мое новое видео Bailamos:

Как это уместно Ти Джей О’Ши , и спорт а Пока Бэкстрем отсутствовал, он начал забивать для команды, разбив сетку, играя в форс. Он сердце и душа этой команды, и он сыграл ключевую роль в нашем следующем кадре …

, и спорт а Пока Бэкстрем отсутствовал, он начал забивать для команды, разбив сетку, играя в форс. Он сердце и душа этой команды, и он сыграл ключевую роль в нашем следующем кадре … Хендрикс Лабер19-летний футболист сделал красивый пас наотмашь от О’Ши и превратил его в свой первый гол в НХЛ. Последовало объятие, лишь слегка омраченное бормотанием Уэйна Гретцки по призыву к игре. Так рада за этого ребенка, который был таким ребенком в лагере. Я не могу придумать лучшего способа начать новый сезон хоккея, о, подождите, да, я могу …

Алексей Овечкин Он забил 731 и 732 голов, один великолепный пас от Энтони Манта и еще один великолепный пас от Евгения Кузнецова. Эти голы принесли Овечкину четыре очка прошлой ночью и позволили ему обогнать великого Марселя Диона и занять пятое место в истории.

Он забил 731 и 732 голов, один великолепный пас от Энтони Манта и еще один великолепный пас от Евгения Кузнецова. Эти голы принесли Овечкину четыре очка прошлой ночью и позволили ему обогнать великого Марселя Диона и занять пятое место в истории. Райан Ривз он был здесь. Он почти не играл в хоккей. Эта пуля предназначена просто для того, чтобы отметить все то, чего он не делал, несмотря на всю эту нелепую суету. Бьюсь об заклад, Рейнджеры рады, что бросили Бученевича и решили проблему Тома Уилсона.

Ошибка по очкам TNT в регулярных соревнованиях. Включает логотипы, ничего не отвлекает и имеет счетчик потенциальных клиентов. pic.twitter.com/cTojgFbR8x – Шайна (@hayyyshayy) 13 октября 2021 г.

TNT был в порядке. Мне понравилась ошибка результата (см. Выше) и часы включения. Кенни Альберт всегда имеет хорошие связи, когда Джо Би нет рядом. Лиам МакХью на самом деле должен был быть известным человеком, а не роботом, которым он должен был быть на NBC. Но Уэйн говорил о целях Шульца и Лапьера, потому что никто не хотел бойкотировать легенду, в которую было вложено так много средств в рамках этой сделки по правам – нет, спасибо.

Легкий пенальти против Дмитрия Орлова положил конец штрафному удару и позволил Крису Крейдеру забить единственный гол за ночь «Рейнджерс». эта проблема.

Неплохо для первой игры. Я надеюсь, что VV получит закрытие.

Слишком рано для моего невыносимого праведного негодования, поэтому я собираюсь использовать это пространство, чтобы сказать, что Capital One Arena может лучше справляться с масками. Для них странно, что у них нет требований к вакцинам – как для многих других команд и арен – но тогда у них должно быть значимое соблюдение требований к маскам. Вместо этого мы наблюдали повсеместное несоблюдение. Как фанаты, мы ожидаем от вас, Теда Леонсиса и Monumental Sports большего, чем это. быть лучше.

Что ж, все кончено. Увидимся в следующий раз.

Фотография к заголовку: KuzyBeCacklin