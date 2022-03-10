Алекс Овечкин катается на лыжах в густом украинском анклаве Канады

Звезда хоккея Алекс Овечкин, который был центром российских профессиональных спортсменов на фоне возмущения общественности войной в Украине, играл перед самой несимпатичной публикой.
Овечкин, видный сторонник президента Владимира Путина, и его товарищи по команде «Вашингтон Кэпиталз» встретились с «Ойлерз» в среду вечером в Эдмонтоне, Альберта, где проживает одна из самых больших концентраций украинской диаспоры в Канаде.
Андрей Товстюк из Эдмонтона работает с Канадско-украинским конгрессом над организацией сбора средств, митингов, демонстраций и гуманитарной помощи в Альберте для Украины. Он был на игре в среду на Роджерс Плейс.
«Я думаю, что мы будем громкими, мы собираемся вспыхнуть», чтобы собрать деньги для Украины посредством розыгрыша 50 на 50, который часто достигает более миллиона долларов. «Но мы все очень хотим сосредоточиться на поддержке Украины и быть за всем, что происходит прямо сейчас.
«Это эмоциональное время для всех, и мы действительно призываем всех использовать это как точку сплочения для Украины».
Овечкин — один из самых известных спортсменов в России, и его дружба с Путиным, который питает уникальную страсть к хоккею, широко известна. Дружба была такой, что после того, как Путин вторгся в Крым и присоединил его к Украине в 2014 году, Овечкин в 2017 году начал общественное онлайн-движение в поддержку победы Путина на выборах в России в 2018 году.
Согласно данным переписи населения Канады 2016 г., в Эдмонтоне проживает 160 000 человек украинского происхождения, а в Альберте — 370 000. В Канаде проживает почти 1,4 миллиона человек украинского происхождения, больше, чем где-либо еще за пределами Украины и России.
Столичные чиновники, в состав которых входят четыре российских игрока, включая Овечкина, обсудили меры безопасности в «Роджерс Плейс» со своими коллегами из «Ойлерз». «Ойлерз» не ответили на запросы о комментариях. «Кэпиталз» отказались от официальных заявлений.
Тим Шиптон, исполнительный вице-президент Oilers Entertainment Group, выступил с заявлением в понедельник: «Edmonton Oilers Group солидарна с народом Украины. Как мы видели во время субботнего домашнего матча, болельщики «Ойлерз» очень уважительно продемонстрировали свою поддержку Украины».
В среду вечером украинский народный хор «Ветер» исполнил гимн Канады на английском и украинском языках. Игроки «Ойлерз» продолжали клеить на шлемы наклейки с украинским флагом. Товстюк и другие представители УКК призывали болельщиков носить сине-желтые цвета украинского флага и раздавали трибуны тут и там. На арену допускаются национальные флаги, цвета и флаги, прошедшие проверку на безвкусицу. Каждый раз, когда Овечкин касался диска, он громко освистывал.
Во вторник перед своей первой игрой в сезоне в Альберте «Кэпиталз» опубликовали заявление, в котором говорится, что они «присоединяются к Национальной хоккейной лиге в осуждении российского вторжения в Украину и гибели невинных людей». Мы призываем и надеемся на скорейшее мирное решение. Столицы также оказывают всестороннюю поддержку нашим российским игрокам и их семьям за рубежом. Мы понимаем, что они оказались в сложной ситуации, и готовы предложить свою помощь им и их семьям».
С тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, Овечкина, одну из самых ярких звезд НХЛ, забившую во вторник два гола в ворота «Флэймз» и занявшую третье место в списке голов в карьере вместе с Яромиром Ягером в 766-м, освистывали и освистывали во время выездных игр. . Его образ даже презирали в Колумбусе, штат Огайо, в субботу, когда он появился в видео, посвященном бывшей звезде «Блю Джекетс» Рику Нэшу.
Овечкин провел 25 февраля пресс-конференцию с целью дистанцироваться от Путина и поддержать российское вторжение. Я не в политике. «Например, я спортсмен», — сказал он. «Пожалуйста, больше никакой войны», — добавил он, не упомянув Путина.
Вместо того чтобы успокоить своих критиков, Овечкин оказался под критикой сторонников войны на родине и противников ее в остальном мире. Это вызвало резкую реакцию российских сторонников в аккаунтах Овечкина в социальных сетях, и ему посоветовали не менять фотографию своего профиля в Instagram, поскольку в России это не будет хорошо.
Именно поэтому аватарка Овечкина, на которой он изображен с Путиным, стоит на его фото. Инстаграм проверенный аккаунт, у которого 1,6 миллиона подписчиков, оставался по состоянию на полдень среды. После пресс-конференции планировалось сменить изображение на символ мира во всем мире, но поскольку жена Овечкина, двое детей и родители в настоящее время находятся в России, было решено, что его изображение останется у Путина.
Пока Овечкин и защитник «Флэймз» Никита Задоров — единственные российские игроки, которые публично упомянули о войне. Задоров разместил смайлик на украинском флаге и слова «Нет войне» и «Стой!!!» в инстаграме На следующий день после вторжения.
По словам агента игрока Дэна Мильштейна, который представляет десятки российских и белорусских игроков по контрактам с НХЛ, его клиенты и их семьи сталкиваются с шквалом оскорблений и ненормативной лексики на таких платформах, как Instagram и Twitter.
«Жены моих игроков получают очень расстраивающие сообщения», — сказал Мильштейн. «Комментарии под детскими фотографиями — это нацистский пацан, возвращайся в Россию, ты нам здесь не нужен, иди домой, между прочим».
Мильштейн, уроженец столицы Украины, Киева, был единственным человеком, связанным с НХЛ, который согласился официально высказаться для этой статьи, в то время как другие сослались на страх перед последствиями для коллег или клиентов, члены семьи которых находятся в России.
Представитель НХЛ не ответил на запрос комиссара Гэри Баттмана о комментариях. Но лига работает с полицейскими службами в некоторых из 32 командных городов, чтобы обеспечить дополнительное патрулирование вокруг арен и домов игроков.
Мильштейн сказал, что его российские клиенты в списках НХЛ не хотят иметь ничего общего с войной в Украине, но боятся последствий своих высказываний.
Русско-украинская война: что нужно знать
«Конечно, они переживают не только за свои семьи, но и очень переживают за то, что происходит в России», — сказал он. Мои клиенты не хотят войны, мои клиенты хотят мира во всем мире. Моими клиентами интересуются все жители Украины и России, все».
Производитель хоккейной экипировки CCM заявил на прошлой неделе, что прекратит использовать Овечкина и других российских игроков в своих глобальных маркетинговых кампаниях.
Международная федерация хоккея с шайбой запретила российским и белорусским игрокам и командам участвовать во всех международных соревнованиях. Они также сталкиваются с призывами к санкциям со стороны болельщиков, некоторых правительств и даже Уэйна Гретцки из Зала хоккейной славы.
61-летний Гретцки, который остается одним из самых влиятельных людей в хоккее, призвал Россию отстранить от участия в чемпионате мира среди юниоров 2022 года, который был перенесен незадолго до того, как Международная хоккейная федерация запретила его страну. Позже он объяснил в программе Toronto Radio Sportsnet 590, что думал о большом количестве людей украинского происхождения, проживающих в Канаде, особенно в Эдмонтоне, где турнир пройдет в августе.
— сказал Гретцки, выигравший четыре Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». У меня была некоторая негативная реакция от людей, которые говорили: «Почему я наказываю русских детей?»
«Речь идет не о наказании российских детей. А как насчет украинских детей, которых убивают каждый день? Украинские дети в возрасте 12-14 лет идут на войну. Я не хочу, чтобы кого-то наказывали. против этой страны прямо сейчас, Пока они воюют против невинной страны».
На прошлой неделе НХЛ в официальном заявлении осудила российское вторжение и заявила, что немедленно приостановит коммерческие связи с Россией. На этой неделе лига приостановила отношения с Континентальной хоккейной лигой, в основном базирующейся в России. Команды НХЛ получили указание прекратить контакты с командами и агентами КХЛ, базирующимися в России.
То Заявление НХЛ Он также разъяснил позицию лиги в отношении российских игроков, заявив, что они «играют в НХЛ от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России».
Мильштейн и другие агенты игроков заявили, что отстранение от участия игроков Российской национальной хоккейной лиги не имеет смысла и сыграет на руку Путину, который продолжает традицию российского правительства использовать элитных спортсменов для пропаганды.
Агенты игроков также подвергли критике Канадскую хоккейную федерацию, зонтичную группу, которая наблюдает за тремя крупными юношескими турнирами. Недавно КХЛ объявила об отмене российско-канадской серии этого года. Он также рассматривает вопрос о запрете российских и белорусских проспектов в своем импортном драфте, который распределяет игроков-подростков из стран за пределами Северной Америки в команды КХЛ. Это, по словам Мильштейна, существенно помогло бы России, которая не хочет играть со спортсменами где-либо еще.
В то время как некоторые критики Овечкина, такие как вратарь Зала славы Доминик Гашек, хотели бы забанить его за поддержку Путина, другие считают, что его комментарий и другие россияне не помогут ситуации.
Слава Маламуд, учитель из Балтимора, много лет проработавший журналистом в России, пользуется большой популярностью в социальных сетях как стойкий критик Овечкина. Хотя Маламуд сказал, что у него не будет проблем с отстранением Овечкина от Национальной хоккейной лиги из-за его поддержки Путина, он не считает справедливым наказывать всех российских игроков.
«Мы не наказываем русских за то, что они русские», — сказал он. «Месту, где ты родился, не поможешь. Но игроки, открыто поддержавшие Путина во главе с Овечкиным, чувствуют это на своей совести. Он запятнан этим. Он сделал это добровольно».
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