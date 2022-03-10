Алекс Овечкин катается на лыжах в густом украинском анклаве Канады

Звезда хоккея Алекс Овечкин, который был центром российских профессиональных спортсменов на фоне возмущения общественности войной в Украине, играл перед самой несимпатичной публикой.

Овечкин, видный сторонник президента Владимира Путина, и его товарищи по команде «Вашингтон Кэпиталз» встретились с «Ойлерз» в среду вечером в Эдмонтоне, Альберта, где проживает одна из самых больших концентраций украинской диаспоры в Канаде.

Андрей Товстюк из Эдмонтона работает с Канадско-украинским конгрессом над организацией сбора средств, митингов, демонстраций и гуманитарной помощи в Альберте для Украины. Он был на игре в среду на Роджерс Плейс.

«Я думаю, что мы будем громкими, мы собираемся вспыхнуть», чтобы собрать деньги для Украины посредством розыгрыша 50 на 50, который часто достигает более миллиона долларов. «Но мы все очень хотим сосредоточиться на поддержке Украины и быть за всем, что происходит прямо сейчас.