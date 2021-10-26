Алекс Овечкин обгоняет Уэйна Гретцки в самой результативной выездной игре в истории НХЛ

В понедельник вечером Вашингтон Кэпиталз играла с разведенным Барнбёрном против сенаторов от Оттавы. Конечный результат больше походил на первую четверть футбольного матча, чем на хоккейный матч. Конечно, должен был принять участие лучший потенциальный бомбардир всех времен.

Алексей Овечкин Он забил два гола, отметив его 84-ю многократную карьеру на выезде. По данным NBC Sports Washington, сейчас у Овечкина самый результативный выездной матч в истории НХЛ, пас… Уэйн Гретцки.

Овечкин забил семь голов в своих первых шести матчах сезона. В быстром темпе забить 96 голов.

Алан Мэй говорит, что Алекс Овечкин собирается забить 96 голов в этом сезоне. 😆 – Ян Оланд 26 октября 2021 г.

Первый гол Овечкина положил начало двусторонней игре в его зоне.

«Восьмерка» заблокировала точечный бросок Никиты Зайцева, вырвала шайбу из его подушечек для ног, откаталась в одиночестве и блестяще обогнала пятилуночную лунку Филиппа Густафсона. индивидуальное мастерство.

Второй гол Алекса Овечкина в тайме стал первым в его карьере, который он забил вратарю Филиппу Густафссону, другому 149-му голкиперу, который Овечкин забил в своей карьере. В истории НХЛ был 6 581 фигурист, забивший 149 или меньше голов за карьеру. – КэпиталзПР (CapitalsPR) 26 октября 2021 г.

Второй гол Овечкина был более привычным.

В то время как The Capitals, играя на власть, только что настроили Ovi для одноразовой временной подписи. Затем диск вращался вокруг льда. В конце концов, Том Уилсон нашел Овечкина на вершине трассы. Остальное уже история.

Сейчас Овечкин набирает 12 очков за сезон, уступая только Коннору МакДэвиду (13) в лиге по результативности. «Великая восьмерка» находится всего в четырех голах от того, чтобы связать 741 голов Брета Холла за карьеру и занять четвертое место в истории по количеству голов.

Я думаю это не так окончено Пока что Джон Скотт.