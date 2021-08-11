Алжир: лесные пожары охватили страну, в результате чего погибло 42 человека, включая солдат

Десятки отдельных пожаров вспыхнули в лесных районах на севере Алжира с вечера понедельника, и министр внутренних дел Камель Бельджуд обвинил поджигателей в поджогах, не предоставив дополнительных подробностей по поводу обвинений.
«Только руки преступников могут быть причиной возникновения около 50 пожаров одновременно в нескольких регионах», – сказал он.
Жители района Тизи-Узу в Кабилие использовали ветви деревьев, чтобы потушить горящие участки леса или слить воду из пластиковых контейнеров в отчаянной попытке потушить пожары.
Жители Кабилие рассказали, что солдаты были убиты в разных местах, некоторые при попытке потушить пламя, а другие после того, как они были отрезаны распространяющимся пламенем. В Минобороны заявили, что еще больше солдат получили серьезные ожоги.
Свидетели рассказали, что многие дома были сожжены, когда семьи бежали в отели, общежития и общежития университетов, добавив, что густой дым мешал видимости пожарным.
«Мы провели ночь террора. Мой дом был полностью сожжен», – сказал Мохамед Каси, который бежал со своей семьей из деревни Азазка в гостиницу.
Премьер-министр Айман бин Абдель Рахман заявил во вторник вечером в интервью государственному телевидению, что число погибших возросло до 42, включая 25 солдат. Он добавил, что правительство ведет «предварительные переговоры с (иностранными) партнерами об аренде самолетов и помощи в ускорении процесса тушения пожаров».
Пожарные и военные все еще пытаются локализовать возгорания, и Белгуд сказал, что приоритетной задачей является предотвращение большего числа жертв. Он пообещал выплатить компенсацию пострадавшим.
Небольшие пожары с вечера понедельника уничтожили леса как минимум в 16 районах этой североафриканской страны.