Алжир отзывает своего посла во Франции в связи с эскалацией дипломатического скандала | Алжир

Алжир отозвал своего посла во Франции для консультаций, поскольку дипломатическая напряженность обострилась из-за сделанных им заявлений. Эммануэль Макрон Что бывшая французская колония находилась под властью «военно-политического режима».

Алжир отзывает своего посла [Mohamed Antar-Daoud] «Из Парижа на консультации», – сообщило государственное телевидение со ссылкой на заявление президента.

Она сказала, что последует более длинное заявление, чтобы объяснить этот шаг.

В субботу Le Monde процитировал президента Франции, который сказал, что у Алжира есть «официальная история», которая была полностью переписана.

Согласно Le Monde, эта история «основана не на фактах», а «на ненавистнических высказываниях по отношению к Франции».

Как сообщается, Макрон спросил: «Была ли алжирская нация до французского колониализма?»

Макрон также рассказал о текущей политике Алжира. По словам президента Франции, его коллега Абдельмаджид Теббон «попал в ловушку очень тяжелого режима».

Он добавил: «Вы можете видеть, что алжирский режим устал, а движение ослабило его», имея в виду продемократическое движение, которое изгнало предшественника Теббуна Абдельазиза Бутефлика от власти в 2019 году после двух десятилетий у его руля.

Комментарии, которые широко освещались в алжирских СМИ, были сделаны на встрече в начале этой недели между Макроном и родственниками фигур из Алжирская война за независимость.

Алжир уже второй раз вызывает посла из Франции.

Алжир также отозвал своего посла в мае 2020 года после того, как французские СМИ показали документальный фильм об этом движении.

Субботний шаг произошел на фоне напряженности в связи с решением Франции резко сократить количество виз, которые она предоставляет гражданам Алжира, Марокко и Туниса.

Франция заявила, что решение, о котором она объявила во вторник, было необходимым, потому что бывшие колонии не сделали достаточно, чтобы позволить нелегальным иммигрантам вернуться.

Министерство иностранных дел Алжира вызвал французского послаФрансуа Жойе в среду вручил ему записку с «официальным протестом» по поводу решения о выдаче визы.

Она описала сокращение визы как «досадный акт», который вызвал «путаницу и неясность в отношении его мотивов и масштабов».

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита назвал шаг Франции «неоправданным».

Президент Туниса Кайс СайедВ субботу, в телефонном разговоре с Макроном, выразил разочарование этим решением, заявив в его офисе, добавив, что президент Франции сказал, что в него могут быть внесены поправки.

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил во вторник радио Europe 1, что решение о сокращении визы было «беспрецедентным».

Он сказал, что Париж сделал этот выбор, потому что Алжир, Марокко и Тунис «отказываются принимать обратно граждан, которых мы не хотим или не можем держать во Франции».

По сообщению радио, Макрон принял решение месяц назад после того, как дипломатические усилия с тремя странами Северной Африки потерпели неудачу.