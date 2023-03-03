Алиса Беляцкая: нобелевский лауреат, активистка приговорена к 10 годам тюрьмы

3 марта 2023 г., 10:04 по Гринвичу Обновлено 55 минут назад

Подпись к фотографии, Алиса Беляцкая на фото в ноябре 2021 года

Суд в Беларуси приговорил лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы.

Правозащитная группа «Вясна» заявила, что он был осужден за контрабанду и финансирование «действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Сторонники 60-летнего Беляцкого говорят, что авторитарный режим белорусского лидера Александра Лукашенко пытается заставить его замолчать.

Г-н Беляцкий был одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года.

Г-н Беляцкий присутствовал в суде вместе с двумя другими активистами, Валентином Стефановичем и Владимиром Лабковичем.

Г-н Стефанович был приговорен к девяти годам лишения свободы, а Лапкович — к семи годам, по данным группы «Вясна», основанной г-ном Беляцким в 1996 году.

Трое не признали себя виновными.

Жена г-на Беляцкого, Наталья Пинчук, заявила, что суд был «явно направлен против правозащитников за их правозащитную деятельность», и назвала его «суровым» приговором.

Ссылаясь на письма мужа из тюрьмы, где он содержался с момента ареста, она сказала: «Он всегда пишет, что все хорошо. На здоровье не жалуется — старается не беспокоить меня».

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская назвала приговор «просто ужасным».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы бороться с этой позорной несправедливостью и освободить их», — сказала она.

Министр иностранных дел Германии Аналина Бербок назвала обвинения «фарсом», заявив, что все трое наказаны «просто за долгие годы борьбы за права, достоинство и свободу народа Беларуси».

По данным «Весны», в настоящее время в Беларуси 1458 политзаключенных. Власти утверждают, что их нет.

Присуждая Нобелевскую премию мира 2022 года г-ну Беляцкому, Берет Рейсс-Андерссон, глава Норвежского Нобелевского комитета, заявил, что белорусское правительство «много лет пыталось заставить его замолчать». READ Сила тропического шторма Эрла ослабляет Даниэль над Атлантическим океаном.

«Его преследовали, арестовывали, заключали в тюрьму и отказывали в работе», — сказала она.

Г-н Беляцкий — ветеран белорусского правозащитного движения, основавший «Весну» в 1996 году в ответ на жестокое подавление уличных протестов в том же году г-ном Лукашенко, который является президентом Беларуси с момента создания офиса в 1994 году.

В 2011 году он был заключен в тюрьму на три года после того, как был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, что он отрицал.

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