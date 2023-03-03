Алиса Беляцкая: нобелевский лауреат, активистка приговорена к 10 годам тюрьмы

Суд в Беларуси приговорил лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы.
Правозащитная группа «Вясна» заявила, что он был осужден за контрабанду и финансирование «действий, грубо нарушающих общественный порядок».
Сторонники 60-летнего Беляцкого говорят, что авторитарный режим белорусского лидера Александра Лукашенко пытается заставить его замолчать.
Г-н Беляцкий был одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года.
Г-н Беляцкий присутствовал в суде вместе с двумя другими активистами, Валентином Стефановичем и Владимиром Лабковичем.
Г-н Стефанович был приговорен к девяти годам лишения свободы, а Лапкович — к семи годам, по данным группы «Вясна», основанной г-ном Беляцким в 1996 году.
Трое не признали себя виновными.
Жена г-на Беляцкого, Наталья Пинчук, заявила, что суд был «явно направлен против правозащитников за их правозащитную деятельность», и назвала его «суровым» приговором.
Ссылаясь на письма мужа из тюрьмы, где он содержался с момента ареста, она сказала: «Он всегда пишет, что все хорошо. На здоровье не жалуется — старается не беспокоить меня».
Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская назвала приговор «просто ужасным».
«Мы должны сделать все возможное, чтобы бороться с этой позорной несправедливостью и освободить их», — сказала она.
Министр иностранных дел Германии Аналина Бербок назвала обвинения «фарсом», заявив, что все трое наказаны «просто за долгие годы борьбы за права, достоинство и свободу народа Беларуси».
По данным «Весны», в настоящее время в Беларуси 1458 политзаключенных. Власти утверждают, что их нет.
Присуждая Нобелевскую премию мира 2022 года г-ну Беляцкому, Берет Рейсс-Андерссон, глава Норвежского Нобелевского комитета, заявил, что белорусское правительство «много лет пыталось заставить его замолчать».
«Его преследовали, арестовывали, заключали в тюрьму и отказывали в работе», — сказала она.
Г-н Беляцкий — ветеран белорусского правозащитного движения, основавший «Весну» в 1996 году в ответ на жестокое подавление уличных протестов в том же году г-ном Лукашенко, который является президентом Беларуси с момента создания офиса в 1994 году.
В 2011 году он был заключен в тюрьму на три года после того, как был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, что он отрицал.
Лукашенко, близкий союзник президента России Владимира Путина, называют последним диктатором Европы.
Все больше завися от Москвы в плане экономической, политической и военной поддержки, он принял у себя российские войска и позволил им использовать Беларусь в качестве плацдарма для вторжения в Украину.
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