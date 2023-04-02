Алиса? Олимпийские чемпионы по фехтованию в России остались в подвешенном состоянии

Решение Международной федерации фехтования (FIE) в прошлом месяце сделало фехтование первым олимпийским видом спорта, который вновь открыл свои соревнования для спортсменов из России и ее союзника Беларуси.

Это вызвало возмущение в Украине, мощную петицию в поддержку запрета и множество отказов от соревнований в странах, выступающих против приема российских или белорусских фехтовальщиков.

«Этим абсурдам должен быть положен конец», — заявил президент Федерации фехтования России Эльгар Мамедов в кулуарах соревнований по фехтованию в Казани на Волге.

За исключением других мероприятий, в соревнованиях под названием «Кубок дружбы» вместе со спортсменами из Армении, Сербии и Вьетнама участвовали некоторые российские олимпийские претенденты.

«Спортсмены должны понимать, где они находятся — могут ли они принять участие или нет», — сказал Мамедов, наблюдая за динамичным матчем отборочного турнира к Олимпийским играм в Париже в следующем году.

Спортсмены из России и Беларуси столкнулись с различными санкциями во многих видах спорта с тех пор, как Россия начала наступление на Украину в феврале прошлого года.

После решения Международной федерации фехтования более 300 действующих и бывших фехтовальщиков обратились к президенту МОК Томасу Баху, выигравшему золото олимпийской сборной по фехтованию в 1976 году, с просьбой продолжить исключение.

Перед женскими соревнованиями по фехтованию в Познани в конце этого месяца, их первыми олимпийскими квалификационными соревнованиями, принимающая сторона Польша заявила, что любой российский или белорусский фехтовальщик, желающий принять участие, должен сначала подписать заявление, в котором говорится, что они выступают против действий России в Украине.

Российские СМИ в воскресенье процитировали Мамедова, который сказал, что эти условия «неприемлемы», и поэтому Россия не будет участвовать.

На мероприятии в Казани российские фехтовальщики надеялись когда-нибудь вернуться на международные соревнования.

«Мне нравится ходить на Игры, — сказала действующая чемпионка России 21-летняя Айзанат Муртазаева.

Она, занявшая четвертое место на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, сказала, что на этот раз хотела бы «вернуться с медалью» из Парижа.

Анастасия Рустамова, выигравшая чемпионат Европы среди юниоров в возрасте 16 лет в феврале 2022 года, сказала, что она тоже этим увлекалась.

«Мы идем вперед, мы становимся сильнее. Мы выиграем Олимпийские игры!» Она сказала.

Лучшие спортсмены

28 марта МОК рекомендовал российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям в качестве нейтральных лиц, но отказался назвать график их возможного участия в Олимпийских играх в Париже.

МОК заявил, что спортсмены, «активно поддерживающие войну», будут запрещены, как и «спортсмены, работающие по контракту с российскими или белорусскими военными или службами национальной безопасности».

Российские олимпийские руководители назвали термины «дискриминационными».

Российские спортивные клубы ЦСКА и «Динамо», связанные с российскими военными, десятилетиями служили тренировочными площадками для лучших спортсменов страны в различных дисциплинах.

«Лучшие наши игроки пришли либо из ЦСКА, либо из «Динамо», — сказал Мамедов.

Так обстоит дело, например, с двукратными олимпийскими чемпионами на сабле Софьей Великой или Павлом Суховым и Сергеем Бедой, завоевавшими серебро на мужском турнире в Токио в 2021 году.

В то время как российские фехтовальщики до сих пор не знают, зарегистрированы они или нет, многие европейские страны отменили мероприятия в знак протеста.

Франция стала последней страной, сделавшей это в пятницу, когда отменила Monal Challenge этого года.

Федерация фехтования Франции заявила, что «не может выполнить запросы» Международной федерации фехтования в отношении российских и белорусских фехтовальщиков.

Также отменены соревнования в Дании и Германии.

Датская федерация фехтования заявила, что ситуация «беспорядок».

«Мы также ожидаем хаоса на международных соревнованиях, поскольку фехтовальщики, скорее всего, откажутся от поединков с российскими и белорусскими фехтовальщиками», — сказал Ян Сильвест Йенсен, президент Датской федерации фехтования.

Но для российского мастера фехтования Мамедова главный вопрос: «Чем может помочь Украине исключение российских спортсменов?»