Али Ахмед Аслам, которому приписывают изобретение курицы тикка масала, умер в возрасте 77 лет.

Поскольку карри-хаус зарекомендовал себя как британское заведение, он больше процветал вокруг Шиш-Махала. В 1979 году, когда г-н Аслам отремонтировал это заведение, он снова открыл его, применив хитрый трюк: все цены 1964 года в течение ограниченного времени. Это привело к длинным бешеным очередям вдоль квартала. На фотографиях, сделанных в это время, мистер Аслам красив и весел, одет в смокинг и галстук, у него густые, распущенные волосы кинозвезды.

Когда г-н Аслам Шиш Махал открылся, в Британии было всего несколько сотен карри-хаусов; К тому времени, когда г-н Кук произнес свою речь, их было тысячи. Г-н Аслам, имя которого не упоминается в речи, стал неотъемлемой частью истории самой Британии.

Несмотря на то, что в 1994 году двое его сыновей перешли к собственности Шиша Махала, г-н Аслам никогда официально не уходил на пенсию, продолжая ездить на работу на своем белом «ягуаре» и носить крутые костюмы, которые он разработал на Сэвил-Роу. Известный своей бескомпромиссной трудовой этикой, он считал себя гордым горожанином Глазго, полностью шотландцем.

Блюдо, которое стало намного больше, чем у мужчины, должно было быть как символом британской комфортной еды, так и символом псевдо. Хотя недавние опросы выявили другие виды карри, такие как Джалфрези из курицыКуриная тикка масала, как самая популярная в Британии, получила широкое распространение. Его можно найти в самолетах и ​​в качестве начинки для пиццы, в сетях быстрого питания и в готовых банках на полках продуктовых магазинов по всему миру.

Шиш Махал был закрыт на 48 часов в честь г-на Аслама, и он разместил новость о своей смерти на своей странице в Facebook. Фанаты жителей Глазго, представители нескольких поколений, присоединились к воспоминаниям о ресторане.

«Наслаждалась своим первым настоящим карри в Shish Mahal на Gibson Street», — написала одна фанатка, Венди Рассел. «Нахальный цыпленок Мадрас».

Из ответов в социальных сетях стало ясно, что ресторан также стал частью городской жизни. На протяжении многих лет г-н Аслам принимал поколения несчастных подростков, которые ждали на морозе после закрытия пабов, а также молодых родителей, которые вручали своим детям кусочки теплого наана. Семьи стали постоянными. Многим, казалось, запомнилось не знаменитое блюдо, а человек, благодаря которому они чувствовали себя как дома.

Изабелла Куэй предоставила репортаж из Лондона.