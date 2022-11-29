Аллу Арджун уезжает в Россию перед промоушеном Pushpa. Русский трейлер вышел

Актер Аллу Арджун уехал в Россию, чтобы принять участие в промоушене Pushpa: The Rise в преддверии выхода фильма в стране 8 декабря. Клип Арджуна из аэропорта появился в социальных сетях, когда он готовился к полету. В преддверии большого релиза во вторник съемочная группа представила трейлер русской версии. Также читайте:

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В аэропорту Аллу Арджун был одет в белую толстовку с черными брюками. Он закрыл лицо, пока его окружали сотрудники службы безопасности.

По словам команды Пушпы, специальные премьеры фильма запланированы на 1 и 3 декабря в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. Режиссер Сукумар, Пушпа представляет Арджуна в роли водителя грузовика, который занимается контрабандой красного сандалового дерева. Несмотря на неоднозначную реакцию публики и критиков, Пушпе удалось привлечь большое количество зрителей из окна отечественной кассы.

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Первоначально снятый на телугу, Pushpa был дублирован и выпущен на хинди, тамильском, малаялам и каннада. Это первый фильм Аллу Арджуна, выпущенный одновременно на пяти языках.

Между тем, ожидается, что съемки Pushpa 2 начнутся в декабре на прошлой неделе. В прошлом месяце проект попал на съемочную площадку в тестовом режиме. Оператор фильма Мирослав Куба Брозек недавно зашел в Instagram и поделился фотографией со съемочной площадки. Он подписал пост как начало приключений.

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Pushpa: The Rule, Part Two расскажет о противостоянии между Аллу Арджуном и Фахадом Фаасилом, который был представлен как главный антагонист в конце первой части. В нем также играет Рашмика Манданна.

Недавно Аллу Арджун сообщил фанатам захватывающую новость о Pushpa 2. Арджун представил новую ключевую фразу для сиквела. Однажды он сказал: «Я знаю, что вы все спрашиваете меня о новостях о Pushpa 2. У меня есть кое-что. Если это «Thaggedhe Le» в Pushpa 1, это будет «Asalu Thaggedhe Le» в Pushpa. 2. Конечно, надеюсь, все позитивно. Я взволнована, надеюсь, это волнение коснется и вас».

отт: 10