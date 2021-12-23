Альберто Салазар, тренер и чемпион, пожизненно лишен права заниматься спортом

Центр безопасного спорта США постановил в среду, что тренер по бегу на длинные дистанции Альберто Салазар навсегда лишен права участвовать в соревнованиях, но завершил ошеломляющее падение самого известного тренера в этом виде спорта, которого давно поддерживает Nike.

63-летнему Салазару не будет разрешено участвовать в какой-либо деятельности, учрежденной Олимпийским и Паралимпийским комитетом Соединенных Штатов или под их контролем, или любым национальным руководящим органом этого вида спорта или под их контролем.

Он был приостановлен SafeSport в начале 2020 года и приговорен к окончательному приговору в июле за то, что SafeSport охарактеризовало как проступки эмоционального и сексуального характера, решение, которое Салазар обжаловал. в соответствии с База данных дисциплин SafeSportЗапрет Салазара за сексуальные проступки, указывая на то, что он успешно обжаловал обвинение в эмоциональном проступке, но не обвинение в сексуальном проступке. SafeSport от комментариев отказалась.

Неизвестно, за какое правонарушение или правонарушения Салазару запретили. SafeSport, независимый орган, занимающийся проблемами злоупотреблений и неправомерных действий в олимпийских видах спорта, не выносит суждений. Морис Сух, поверенный Салазара, не ответил на запрос о комментарии.