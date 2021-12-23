Альберто Салазар, тренер и чемпион, пожизненно лишен права заниматься спортом

Центр безопасного спорта США постановил в среду, что тренер по бегу на длинные дистанции Альберто Салазар навсегда лишен права участвовать в соревнованиях, но завершил ошеломляющее падение самого известного тренера в этом виде спорта, которого давно поддерживает Nike.
63-летнему Салазару не будет разрешено участвовать в какой-либо деятельности, учрежденной Олимпийским и Паралимпийским комитетом Соединенных Штатов или под их контролем, или любым национальным руководящим органом этого вида спорта или под их контролем.
Он был приостановлен SafeSport в начале 2020 года и приговорен к окончательному приговору в июле за то, что SafeSport охарактеризовало как проступки эмоционального и сексуального характера, решение, которое Салазар обжаловал. в соответствии с База данных дисциплин SafeSportЗапрет Салазара за сексуальные проступки, указывая на то, что он успешно обжаловал обвинение в эмоциональном проступке, но не обвинение в сексуальном проступке. SafeSport от комментариев отказалась.
Неизвестно, за какое правонарушение или правонарушения Салазару запретили. SafeSport, независимый орган, занимающийся проблемами злоупотреблений и неправомерных действий в олимпийских видах спорта, не выносит суждений. Морис Сух, поверенный Салазара, не ответил на запрос о комментарии.
На протяжении почти четырех десятилетий Салазар находился в авангарде американского врага. Он выигрывал марафоны в Нью-Йорке и Бостоне в 1980-х и принимал участие в Олимпийских играх 1984. В начале 2000-х он стал соучредителем Nike Oregon Project, финансируемой Nike беговой группы со штаб-квартирой в Бивертоне, штат Орегон, которая пыталась стимулировать рост американских спортсменов. конкурентоспособность в беге на дальние расстояния.
Падение Салазара началось в 2019 году, когда независимая арбитражная комиссия поддержала запрет, наложенный на него Антидопинговым агентством США. Он обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде, и после долгой задержки из-за вируса короны запрет был введен. одобрено в сентябре. Спортивный арбитражный суд установил, что Салазар обладал тестостероном; Он был соучастником врача, который неправильно ввел L-карнитин, вещество, которое превращает жир в энергию; Вы испортили процесс допинг-контроля.
Вскоре после отстранения Салазара в 2019 году ряд бегунов, которых он тренировал, обвинили его в эмоциональном насилии и клевете на ожирение. Мэри Кейн обвинила его в том, что он пристыдил ее за ее вес перед другими членами команды, а олимпийская чемпионка Эми Йодер Бегли сказала, что Салазар словесно оскорбил ее и сказал, что выгнал ее из проекта Nike Oregon Project, потому что она была «самой большой задницей на поле». стартовая линия », среди прочих обвинений в неправомерном поведении. Каин также подал в суд на Салазара, который отрицал жестокое обращение со спортсменами в суде штата Орегон. Дело продолжается.
Компания Nike, спонсировавшая Салазара в 1980-х, наняла его в отдел маркетинга в 1990-х и финансировала его обучение в рамках проекта «Орегон» в течение почти 20 лет. Компания изначально поддерживала его и финансировала апелляцию на его запрет на допинг. Но поскольку все больше спортсменов обвиняли его в проступках, а сотрудники вышли на марши протеста, компания отступила от него.
Nike закрыла проект в Орегоне, и когда SafeSport впервые запретила Салазару в июле, компания отметила, что «Альберто больше не работает тренером по контракту». В августе компания убрала название Salazar со здания на территории своего кампуса.
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